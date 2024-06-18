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Три года за решеткой проведет уклонист с Харьковщины – прокуратура

Общество 15:26   18.06.2024
Виктория Яковенко
Три года за решеткой проведет уклонист с Харьковщины – прокуратура Фото: id-legalgroup.com

Суд вынес приговор 47-летнему жителю села Кондрашовка Купянского района, который пытался избежать мобилизации.

«В январе мужчина, будучи военнообязанным и пригодным к военной службе, после получения повестки без уважительных причин не явился в определенное время в районный ТЦК и СП для дальнейшего прохождения службы», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что фигуранту сообщили о последствиях отказа быть призванным и проходить военную службу во время мобилизации. В суде мужчина полностью признал свою вину.

Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Он проведет в тюрьме три года.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 15:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вынес приговор 47-летнему жителю села Кондрашовка Купянского района, который пытался избежать мобилизации.".