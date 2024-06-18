Три года за решеткой проведет уклонист с Харьковщины – прокуратура

Суд вынес приговор 47-летнему жителю села Кондрашовка Купянского района, который пытался избежать мобилизации.

«В январе мужчина, будучи военнообязанным и пригодным к военной службе, после получения повестки без уважительных причин не явился в определенное время в районный ТЦК и СП для дальнейшего прохождения службы», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что фигуранту сообщили о последствиях отказа быть призванным и проходить военную службу во время мобилизации. В суде мужчина полностью признал свою вину.

Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Он проведет в тюрьме три года.