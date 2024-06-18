Житель Харьковщины хотел переплыть Тису на резиновой лодке (видео)
Фото: ГПСУ
На Закарпатье пограничники вчера задержали пять уклонистов, которые планировали переплывать реку Тиса.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за 150 метров до границы обнаружили пятерых мужчин с резиновой лодкой.
«Повредив заградительный забор, мужчины быстро двигались в сторону реки Тиса, которая пролегает границу с Венгрией», — добавили в ГПСУ.
Среди уклонистов были трое мужчин из Винничины, один из Волыни и один из Харьковщины. За организацию такого «путешествия» каждый из них должен был заплатить переправщикам от семи до десяти тысяч долларов.
Сейчас оперативники отряда устанавливают круг всех причастных. На задержанных составили протоколы об админправонарушениях по двум статьям КУпАП и одной УКУ.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Закарпатье пограничники вчера задержали пять уклонистов, которые планировали переплывать реку Тиса.".