Аварийная ситуация в Харькове: житель залил водой газовую сеть в подъезде 📹

В Киевском районе Харькова в газопровод попала вода. Специалисты считают, что в ситуации виновен житель одной из пятиэтажек.

Как установили в Харьковском городском филиале «Газсети», мужчина подключал газовую колонку, перепутал шланги и залил водой газовую сеть в подъезде.

«Это не первый подобный случай в Харькове в этом году. И каждый раз это заканчивается одинаково: аварийная ситуация, отключенные потребители, дополнительные расходы и опасность для всех жителей», — говорится в сообщении.

Специалисты ликвидировали последствия попадания воды в газовую систему. Услугу жителям возобновили. А мужчину отключили, говорят: он должен компенсировать расходы.

«Система газоснабжения – это не место для экспериментов. Ни один самостоятельный ремонт или подключение не дает права вмешиваться в газовые сети. Это нарушение и риск. Только специалисты с соответствующей лицензией и допуском могут выполнять газоопасные работы», – напомнили газовики.

Видео: Харьковский городской филиал «Газсети»