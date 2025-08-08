Live
Аварійна ситуація в Харкові: житель залив водою газову мережу в під’їзді 📹

Суспільство 13:17   08.08.2025
Вікторія Яковенко
Аварійна ситуація в Харкові: житель залив водою газову мережу в під’їзді 📹 Фото: Харківська міська філія «Газмережі»

У Київському районі Харкова в газопровід потрапила вода. Фахівці вважають, що в ситуації винен житель однієї з п’ятиповерхівок.

Як встановили у Харківській міській філії «Газмережі», чоловік підключав газову колонку, переплутав шланги та залив водою газову мережу у під’їзді.

«Це не перший подібний випадок у Харкові цього року. І кожного разу це закінчується однаково: аварійна ситуація, відключені споживачі, додаткові витрати і небезпека для всіх мешканців», – йдеться у повідомленні.

Фахівці ліквідували наслідки потрапляння води в газову систему. Послугу жителям відновили. А чоловіка відключили, кажуть: він повинен компенсувати витрати.

«Система газопостачання — це не місце для експериментів. Жоден самостійний ремонт або підключення не дає права втручатися в газові мережі. Це порушення та ризик. Тільки спеціалісти з відповідною ліцензією та допуском можуть виконувати газонебезпечні роботи», – нагадали газовики.

Відео: Харківська міська філія «Газмережі»

Читайте також: Косив траву й підірвався: НП сталася на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
