Аварійна ситуація в Харкові: житель залив водою газову мережу в під’їзді 📹
У Київському районі Харкова в газопровід потрапила вода. Фахівці вважають, що в ситуації винен житель однієї з п’ятиповерхівок.
Як встановили у Харківській міській філії «Газмережі», чоловік підключав газову колонку, переплутав шланги та залив водою газову мережу у під’їзді.
«Це не перший подібний випадок у Харкові цього року. І кожного разу це закінчується однаково: аварійна ситуація, відключені споживачі, додаткові витрати і небезпека для всіх мешканців», – йдеться у повідомленні.
Фахівці ліквідували наслідки потрапляння води в газову систему. Послугу жителям відновили. А чоловіка відключили, кажуть: він повинен компенсувати витрати.
«Система газопостачання — це не місце для експериментів. Жоден самостійний ремонт або підключення не дає права втручатися в газові мережі. Це порушення та ризик. Тільки спеціалісти з відповідною ліцензією та допуском можуть виконувати газонебезпечні роботи», – нагадали газовики.
Відео: Харківська міська філія «Газмережі»
Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2025 в 13:17
