Підліток травмувався у ДТП на Харківщині
16-річний хлопець на мопеді зіштовхнувся із легковим автомобілем у місті Чугуєв Харківської області, повідомляє Нацполіція.
15 квітня близько 10:30 на одному з перехресть Чугуєва сталася аварія за участі автомобіля DaciaLogan, яким керував 43-річний водій, та мопеда Delta, за кермом якого перебував 16-річний хлопець.
Через аварію юний водій мопеда отримав травми, хлопця відвезли на лікування до медичного закладу. Водій легкової автівки не постраждав.
Наразі поліціянти встановлюють усі обставини та причини аварії.
- Категорії: Події, Харків; Теги: аварія, ДТП, Нацполіція;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 18:27;