Підліток травмувався у ДТП на Харківщині

16-річний хлопець на мопеді зіштовхнувся із легковим автомобілем у місті Чугуєв Харківської області, повідомляє Нацполіція.

15 квітня близько 10:30 на одному з перехресть Чугуєва сталася аварія за участі автомобіля DaciaLogan, яким керував 43-річний водій, та мопеда Delta, за кермом якого перебував 16-річний хлопець.

Через аварію юний водій мопеда отримав травми, хлопця відвезли на лікування до медичного закладу. Водій легкової автівки не постраждав.

Наразі поліціянти встановлюють усі обставини та причини аварії.