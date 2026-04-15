Подросток травмировался в ДТП в Харьковской области

16-летний парень на мопеде столкнулся с легковым автомобилем в Чугуеве, сообщает Нацполиция.

15 апреля около 10:30 на одном из перекрестков Чугуева произошла авария с участием автомобиля DaciaLogan, который был под управлением 43-летнего водителя, и мопеда Delta, за рулем которого находился 16-летний парень.

Из-за аварии юный водитель мопеда получил травмы, парня отвезли в медицинское учреждение. Водитель легкового автомобиля не пострадал.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.