Подросток травмировался в ДТП в Харьковской области
16-летний парень на мопеде столкнулся с легковым автомобилем в Чугуеве, сообщает Нацполиция.
15 апреля около 10:30 на одном из перекрестков Чугуева произошла авария с участием автомобиля DaciaLogan, который был под управлением 43-летнего водителя, и мопеда Delta, за рулем которого находился 16-летний парень.
Из-за аварии юный водитель мопеда получил травмы, парня отвезли в медицинское учреждение. Водитель легкового автомобиля не пострадал.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Читайте также: «Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, Нацполиция;
Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 18:27;