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Уклонисты с Харьковщины прикинулись зерном, чтобы пересечь границу (видео)

Происшествия 11:08   14.06.2024
Оксана Горун
Уклонисты с Харьковщины прикинулись зерном, чтобы пересечь границу (видео)

Госпогранслужба Украины сообщила, что выявила большую группу нарушителей государственной границы. Они пытались выехать в кузове грузовика якобы с зерном.

«Пограничники в Одесской области остановили фуру с 41 «пассажиром». Водитель зерновоза перевозил совсем не зерно, а группу нарушителей границы. «Туристами» оказались представители 12 разных регионов страны», — сообщила пресс-служба ГПСУ.

По данным пограничников, в прицепе были мужчины в возрасте 18 — 60 лет с: Харьковщины, Киевщины, Одесщины, Луганщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины, Кировоградщины, Черниговщины, Житомирщины, Черкащины и Волыни.

«Охранники государственной границы остановили грузовик марки «Рено» недалеко от населенного пункта Новосельское Ренийской громады», — уточнили пограничники.

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В отношении двух фигурантов отправили сообщение в Нацполицию — о признаках преступления, предусмотренного статьей 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». На остальных нарушителей составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 11:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госпогранслужба Украины сообщила, что выявила большую группу нарушителей государственной границы. Они пытались выехать в кузове грузовика якобы с зерном".