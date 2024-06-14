Уклонисты с Харьковщины прикинулись зерном, чтобы пересечь границу (видео)

Госпогранслужба Украины сообщила, что выявила большую группу нарушителей государственной границы. Они пытались выехать в кузове грузовика якобы с зерном.

«Пограничники в Одесской области остановили фуру с 41 «пассажиром». Водитель зерновоза перевозил совсем не зерно, а группу нарушителей границы. «Туристами» оказались представители 12 разных регионов страны», — сообщила пресс-служба ГПСУ.

По данным пограничников, в прицепе были мужчины в возрасте 18 — 60 лет с: Харьковщины, Киевщины, Одесщины, Луганщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины, Кировоградщины, Черниговщины, Житомирщины, Черкащины и Волыни.

«Охранники государственной границы остановили грузовик марки «Рено» недалеко от населенного пункта Новосельское Ренийской громады», — уточнили пограничники.

В отношении двух фигурантов отправили сообщение в Нацполицию — о признаках преступления, предусмотренного статьей 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». На остальных нарушителей составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы.