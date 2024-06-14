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Ухилянти з Харківщини прикинулися зерном, щоб перетнути кордон (відео)

Події 11:08   14.06.2024
Оксана Горун
Ухилянти з Харківщини прикинулися зерном, щоб перетнути кордон (відео)

Держприкордонслужба України повідомила, що виявила велику групу порушників державного кордону. Вони намагалися виїхати в кузові вантажівки нібито із зерном.

“Прикордонники на Одещині зупинили фуру з 41 “пасажиром”. Водій зерновоза перевозив зовсім не зерно, а групу порушників до кордону. “Туристами” виявилися представники 12 різних регіонів країни”, – повідомила пресслужба ДПСУ.

За даними прикордонників, у причепі були чоловіки віком 18 – 60 років з: Харківщини, Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині.

“Охоронці державного кордону зупинили вантажівку марки “Рено” неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади”, – уточнили прикордонники.

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Відносно двох фігурантів відправили повідомлення до Нацполіції – про ознаки злочину, що передбачений статтею 332 КК “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”. На решту порушників склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 11:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держприкордонслужба України повідомила, що виявила велику групу порушників державного кордону. Вони намагалися виїхати в кузові вантажівки нібито із зерном".