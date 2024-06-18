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Житель Харківщини хотів переплисти Тису на гумовому човні (відео)

Суспільство 14:18   18.06.2024
Вікторія Яковенко
Житель Харківщини хотів переплисти Тису на гумовому човні (відео) Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники вчора затримали п’ятьох ухилянтів, які планували перепливати річку Тиса.

За даними Державної прикордонної служби України, за 150 метрів до кордону виявили п’ятьох чоловіків з гумовим човном.

«Пошкодивши загороджувальний паркан, чоловіки швидко рухалися у бік річки Тиса, якою пролягає кордон з Угорщиною», – додали в ДПСУ.

Серед ухилянтів були троє чоловіків з Вінничини, один з Волині та один з Харківщини. За організацію такої «подорожі» кожен з них мав заплатити переправникам від семи до десяти тисяч доларів.

Наразі оперативники загону встановлюють коло причетних осіб. На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення за двома статтями КУпАП та однією ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 14:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Закарпатті прикордонники вчора затримали п’ятьох ухилянтів, які планували перепливати річку Тиса.".