Житель Харківщини хотів переплисти Тису на гумовому човні (відео)

На Закарпатті прикордонники вчора затримали п’ятьох ухилянтів, які планували перепливати річку Тиса.

За даними Державної прикордонної служби України, за 150 метрів до кордону виявили п’ятьох чоловіків з гумовим човном.

«Пошкодивши загороджувальний паркан, чоловіки швидко рухалися у бік річки Тиса, якою пролягає кордон з Угорщиною», – додали в ДПСУ.

Серед ухилянтів були троє чоловіків з Вінничини, один з Волині та один з Харківщини. За організацію такої «подорожі» кожен з них мав заплатити переправникам від семи до десяти тисяч доларів.

Наразі оперативники загону встановлюють коло причетних осіб. На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення за двома статтями КУпАП та однією ККУ.