Житель Харківщини хотів переплисти Тису на гумовому човні (відео)
Фото: ДПСУ
На Закарпатті прикордонники вчора затримали п’ятьох ухилянтів, які планували перепливати річку Тиса.
За даними Державної прикордонної служби України, за 150 метрів до кордону виявили п’ятьох чоловіків з гумовим човном.
«Пошкодивши загороджувальний паркан, чоловіки швидко рухалися у бік річки Тиса, якою пролягає кордон з Угорщиною», – додали в ДПСУ.
Серед ухилянтів були троє чоловіків з Вінничини, один з Волині та один з Харківщини. За організацію такої «подорожі» кожен з них мав заплатити переправникам від семи до десяти тисяч доларів.
Наразі оперативники загону встановлюють коло причетних осіб. На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення за двома статтями КУпАП та однією ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Закарпатті прикордонники вчора затримали п’ятьох ухилянтів, які планували перепливати річку Тиса.".