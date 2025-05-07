22-летний харьковчанин готовился переплыть Тису в месте, где нашли утопленника

Пограничники сообщили, что уже выяснили, кто готовил свободолюбивого жителя Харькова к вероятно смертельному заплыву через Тису.

Попытку отправить 22-летнего харьковчанина в плавание пресекли инспекторы пограничной службы «Бодалово» на украинско-венгерской границе. Подробности сообщила пресс-служба ГПСУ.

«Организовал незаконную сделку 40-летний гражданин Армении. Иностранец пообещал переправить харьковчанина через границу за денежное вознаграждение в размере 13 тысяч долларов США. По указанию переправщика нарушитель должен был переплывать Тису… Именно на этом участке недавно пограничный наряд обнаружил в реке тело человека», — проинформировали в Госпогранслужбе.

Иностранцу сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу. Ему грозит провести за решеткой до девяти лет. Все обстоятельства дела еще выясняют.