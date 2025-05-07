Live
  • Ср 07.05.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.45
  • EUR 46.96

22-летний харьковчанин готовился переплыть Тису в месте, где нашли утопленника

Происшествия 17:16   07.05.2025
Оксана Горун
22-летний харьковчанин готовился переплыть Тису в месте, где нашли утопленника Фото: ГПСУ

Пограничники сообщили, что уже выяснили, кто готовил свободолюбивого жителя Харькова к вероятно смертельному заплыву через Тису.

Попытку отправить 22-летнего харьковчанина в плавание пресекли инспекторы пограничной службы «Бодалово» на украинско-венгерской границе. Подробности сообщила пресс-служба ГПСУ.

Армянин переправлял людей через Тису 3
Фото: ГПСУ

«Организовал незаконную сделку 40-летний гражданин Армении. Иностранец пообещал переправить харьковчанина через границу за денежное вознаграждение в размере 13 тысяч долларов США. По указанию переправщика нарушитель должен был переплывать Тису… Именно на этом участке недавно пограничный наряд обнаружил в реке тело человека», — проинформировали в Госпогранслужбе.

Читайте также: Пару планов для побега за границу: в Харькове разоблачили схему для уклонистов

Иностранцу сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу. Ему грозит провести за решеткой до девяти лет. Все обстоятельства дела еще выясняют.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
07.05.2025, 09:36
В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса
В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса
07.05.2025, 15:26
Новости Харькова – главное за 7 мая: фронт, удар Искандера, приговор «кроту»
Новости Харькова – главное за 7 мая: фронт, удар Искандера, приговор «кроту»
07.05.2025, 16:52
Потерял ли враг интерес к Купянску: данные DeepState (видео)
Потерял ли враг интерес к Купянску: данные DeepState (видео)
07.05.2025, 13:48
В Холодногорском районе Харькова мужчину забили лопатой и сбросили из окна
В Холодногорском районе Харькова мужчину забили лопатой и сбросили из окна
07.05.2025, 10:48
Огонь уничтожил более 133 га: два пожара в лесах Харьковщины потушили
Огонь уничтожил более 133 га: два пожара в лесах Харьковщины потушили
07.05.2025, 17:42

Новости по теме:

20:03
$28,5 тыс. заплатили мужчины, в частности с Харьковщины, за маршрут в Молдову
12:52
Что осталось от Купянска: фоторепортаж пограничников
09:11
Российские ДРГ действуют через границу ближе к Харьковщине — ГПСУ
15:39
Маскировались под военных: житель Харьковщины не дошел до Румынии
16:32
Уклонисты вместо товара: как житель Харьковщины пытался сбежать за границу 📹

Вы читали новость: «22-летний харьковчанин готовился переплыть Тису в месте, где нашли утопленника»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 17:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники сообщили, что уже выяснили, кто готовил свободолюбивого жителя Харькова к вероятно смертельному заплыву через Тису".