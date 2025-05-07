22-летний харьковчанин готовился переплыть Тису в месте, где нашли утопленника
Пограничники сообщили, что уже выяснили, кто готовил свободолюбивого жителя Харькова к вероятно смертельному заплыву через Тису.
Попытку отправить 22-летнего харьковчанина в плавание пресекли инспекторы пограничной службы «Бодалово» на украинско-венгерской границе. Подробности сообщила пресс-служба ГПСУ.
«Организовал незаконную сделку 40-летний гражданин Армении. Иностранец пообещал переправить харьковчанина через границу за денежное вознаграждение в размере 13 тысяч долларов США. По указанию переправщика нарушитель должен был переплывать Тису… Именно на этом участке недавно пограничный наряд обнаружил в реке тело человека», — проинформировали в Госпогранслужбе.
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Иностранцу сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу. Ему грозит провести за решеткой до девяти лет. Все обстоятельства дела еще выясняют.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гпсу, новости Харькова, переплыть, пограничники, тиса, уклонист;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 17:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники сообщили, что уже выяснили, кто готовил свободолюбивого жителя Харькова к вероятно смертельному заплыву через Тису".