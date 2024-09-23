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Хотели переплыть Тису: жителя Харьковщины с лодкой поймали пограничники

Общество 15:43   23.09.2024
Виктория Яковенко
Хотели переплыть Тису: жителя Харьковщины с лодкой поймали пограничники Фото: ГПСУ

Четырех мужчин, которые планировали переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию, задержали этой ночью пограничники.

«Правонарушителей наряд заметил около 01:00. Мужчины несли с собой резиновую лодку и быстро двигались в сторону границы. За 50 метров до госграницы наряд задержал злоумышленников. Ими оказались два жителя Днепропетровщины, один житель Киевщины и один житель Харьковщины», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Для составления админпротоколов и выяснения всех обстоятельств мужчин доставили в пограничное подразделение. По словам задержанных выяснилось, что один из них заплатил организаторам своего «вояжа» 12 тысяч долларов, другой – 4 тысячи, еще 7 тысяч долларов должен был заплатить в случае успешного преодоления Тисы, а двое их «компаньонов» договорились отдать по 11 тысяч долларов, если смогут попасть на территорию Венгрии и остаться в живых.

В ГПСУ напомнили, что с начала полномасштабного вторжения по оба берега Тисы пограничники обнаружили тела 41 утопленника.

Видео: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 15:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырех мужчин, которые планировали переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию, задержали этой ночью пограничники.".