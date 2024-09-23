Хотіли переплисти Тису: жителя Харківщини із човном зловили прикордонники

Чотирьох чоловіків, які планували перепливати Тису, щоб потрапити в Угорщину, затримали цієї ночі прикордонники.

«Правопорушників наряд помітив близько 01:00. Чоловіки несли з собою гумовий човен та швидко рухалися в бік кордону. За 50 метрів до держрубежу наряд затримав зловмисників. Ними виявилися двоє жителів Дніпропетровщини, один житель Київщини та один житель Харківщини», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Для складання адмінпротоколів та з’ясування усіх обставин чоловіків доставили у прикордонний підрозділ. Зі слів затриманих з’ясувалося, що один із них заплатив організаторам свого «вояжу» 12 тисяч доларів, інший – 4 тисячі, ще 7 тисяч доларів повинен був заплатити у випадку успішного подолання Тиси, а двоє їх «компаньйонів» домовилися віддати по 11 тисяч доларів, якщо зможуть потрапити на територію Угорщини та залишитися живими.

У ДПСУ нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення по обидва береги Тиси прикордонники виявили тіла 41 потопельника.

Відео: ДПСУ