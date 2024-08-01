Житель Харківщини хотів втекти через Тису: його «переправників» затримали

На Закарпатті затримали групу осіб, які займалися незаконним переправленням людей через кордон. Вони збиралися допомогти жителю Харківщини перетнути Тису.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, було викрито чотирьох жителів села Луг, які збиралися переправити через Тису 31-річного жителя Харківщини.

«У злочинній схемі, організованій 29-річним фігурантом, двоє його напарників та підліток, якого вони долучили, повинні були стежити за прилеглою до кордону місцевістю, або ж, за необхідності, супроводжувати «клієнтів» до держрубежу», – зазначили прикордонники.

«Переправника» затримали. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили 2 тисячі доларів, отриманих закарпатцем від незаконної оборудки.

Наразі 29-річному фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Якщо його вину доведуть, йому загрожує від 7 до 9 років тюрми.