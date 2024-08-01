Live
  • Чт 01.08.2024
  • Харків  +28°С
  • USD 41.01
  • EUR 44.4

Житель Харківщини хотів втекти через Тису: його «переправників» затримали

Суспільство 14:17   01.08.2024
Вікторія Яковенко
Житель Харківщини хотів втекти через Тису: його «переправників» затримали Фото: ДПСУ

На Закарпатті затримали групу осіб, які займалися незаконним переправленням людей через кордон. Вони збиралися допомогти жителю Харківщини перетнути Тису.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, було викрито чотирьох жителів села Луг, які збиралися переправити через Тису 31-річного жителя Харківщини.

«У злочинній схемі, організованій 29-річним фігурантом, двоє його напарників та підліток, якого вони долучили, повинні були стежити за прилеглою до кордону місцевістю, або ж, за необхідності, супроводжувати «клієнтів» до держрубежу», – зазначили прикордонники.

«Переправника» затримали. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили 2 тисячі доларів, отриманих закарпатцем від незаконної оборудки.

Наразі 29-річному фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Якщо його вину доведуть, йому загрожує від 7 до 9 років тюрми.

02
Фото: ДПСУ
03
Фото: ДПСУ

Читайте також: Хотіли виїхати до Молдови: чоловіків з Харківщини піймали біля кордону (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У липні ворог атакував Харків 13 разів: РФ била ракетами, КАБ та БпЛА
У липні ворог атакував Харків 13 разів: РФ била ракетами, КАБ та БпЛА
01.08.2024, 15:13
Реєстрація компанії в ОАЕ
Реєстрація компанії в ОАЕ
01.08.2024, 15:08
Чи буде у Харкові диференціація тривог: в мерії вважають, що це необхідно
Чи буде у Харкові диференціація тривог: в мерії вважають, що це необхідно
01.08.2024, 14:37
Головні новини Харкова 1.08: чи буде нова система тривог – позиції ОВА та ХМР
Головні новини Харкова 1.08: чи буде нова система тривог – позиції ОВА та ХМР
01.08.2024, 14:46
Житель Харківщини хотів втекти через Тису: його «переправників» затримали
Житель Харківщини хотів втекти через Тису: його «переправників» затримали
01.08.2024, 14:17
На Харківщині викрали авто: ймовірного злочинця піймали за кілька годин
На Харківщині викрали авто: ймовірного злочинця піймали за кілька годин
01.08.2024, 13:47

Новини за темою:

15:42
Хотіли виїхати до Молдови: чоловіків з Харківщини піймали біля кордону (фото)
12:14
«Випусти, я повернусь» – харків’янин хотів виїхати за кордон за €8400 (відео)
09:42
Кількість обстрілів у прикордонні Харківщини дещо зменшилась – ДПСУ
12:26
На зерновозі, потім пішки: біля Молдови піймали ухилянтів з Харківщини (відео)
14:48
Дрони з написом «за Охматдит» знищили танк РФ поблизу Вовчанська (відео)

Ви читали новину: «Житель Харківщини хотів втекти через Тису: його «переправників» затримали»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 14:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Закарпатті затримали групу осіб, які займалися незаконним переправленням людей через кордон. Вони збиралися допомогти жителю Харківщини перетнути Тису.".