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Харьковчанин с порезанной рукой хотел переплыть Тису: его догнали (видео)

Общество 14:22   08.11.2024
Виктория Яковенко
Харьковчанин с порезанной рукой хотел переплыть Тису: его догнали (видео) Фото: ГПСУ

Пограничники поймали 36-летнего харьковчанина, который при попытке побега за границу порезал руку.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, мужчина порезал руку, когда пытался перелезть через забор. В это время его и обнаружили пограничники. Требование остановиться мужчина проигнорировал и бросился бежать. Его догнали, когда он уже был в воде.

Харьковчанина доставили в подразделение, где оказали первую помощь и вызвали скорую. Врачи диагностировали у него рваные раны 2-го и 4-го пальцев левой руки.

На мужчину составили протоколы об админправонарушениях, предусмотренные ст.204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и по ст.185-10 КУпАП «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена формирование по охране общественного порядка и государственной границы».

Видео: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники поймали 36-летнего харьковчанина, который при попытке побега за границу порезал руку.".