Харків’янин із порізаною рукою хотів переплисти Тису: його наздогнали (відео)

Прикордонники піймали 36-річного харків’янина, який при спробі втечі за кордон порізав руку.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, чоловік порізав руку, коли намагався подолати загороджувальний паркан. Саме тоді його і виявили прикордонники. Вимогу зупинитися чоловік проігнорував та кинувся тікати. Його наздогнали, коли він вже був у воді.

Харків’янина доставили у підрозділ, де надали першу допомогу та викликали «швидку». Лікарі діагностували у нього рвані рани 2-го та 4-го пальців лівої руки.

На чоловіка склали протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та за ст.185-10 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

Відео: ДПСУ