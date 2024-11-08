Харків’янин із порізаною рукою хотів переплисти Тису: його наздогнали (відео)
Прикордонники піймали 36-річного харків’янина, який при спробі втечі за кордон порізав руку.
Як повідомили у Державній прикордонній службі України, чоловік порізав руку, коли намагався подолати загороджувальний паркан. Саме тоді його і виявили прикордонники. Вимогу зупинитися чоловік проігнорував та кинувся тікати. Його наздогнали, коли він вже був у воді.
Харків’янина доставили у підрозділ, де надали першу допомогу та викликали «швидку». Лікарі діагностували у нього рвані рани 2-го та 4-го пальців лівої руки.
На чоловіка склали протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та за ст.185-10 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».
Відео: ДПСУ
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 14:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники піймали 36-річного харків’янина, який при спробі втечі за кордон порізав руку.".