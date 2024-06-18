Три роки за ґратами проведе ухилянт з Харківщини – прокуратура
Суд ухвалив вирок 47-річному жителю села Кіндрашівка Куп’янського району, який намагався уникнути мобілізації.
«У січні чоловік, бувши військовозобов’язаним і придатним до військової служби, після одержання повістки без поважних причин не з’явився у визначений час до районного ТЦК і СП для подальшого проходження служби», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Зазначається, що фігуранту повідомили про наслідки відмови бути призваним та проходити військову службу під час мобілізації. У суді чоловік повністю визнав свою вину.
Суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ). Він проведе у тюрмі 3 роки.
Читайте також: Житель Харківщини хотів переплисти Тису на гумовому човні (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: житель, приговор, прокуратура, суд, уклонист, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Три роки за ґратами проведе ухилянт з Харківщини – прокуратура»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 15:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд ухвалив вирок 47-річному жителю села Кіндрашівка Куп’янського району, який намагався уникнути мобілізації.".