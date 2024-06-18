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Три роки за ґратами проведе ухилянт з Харківщини – прокуратура

Суспільство 15:26   18.06.2024
Вікторія Яковенко
Три роки за ґратами проведе ухилянт з Харківщини – прокуратура

Суд ухвалив вирок 47-річному жителю села Кіндрашівка Куп’янського району, який намагався уникнути мобілізації.

«У січні чоловік, бувши військовозобов’язаним і придатним до військової служби, після одержання повістки без поважних причин не з’явився у визначений час до районного ТЦК і СП для подальшого проходження служби», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що фігуранту повідомили про наслідки відмови бути призваним та проходити військову службу під час мобілізації. У суді чоловік повністю визнав свою вину.

Суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ). Він проведе у тюрмі 3 роки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 15:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд ухвалив вирок 47-річному жителю села Кіндрашівка Куп’янського району, який намагався уникнути мобілізації.".