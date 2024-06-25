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Рекордну кількість ухилянтів піймали прикордонники: були й жителі Харківщини

Суспільство 11:11   25.06.2024
Вікторія Яковенко
Рекордну кількість ухилянтів піймали прикордонники: були й жителі Харківщини Фото: ДПСУ

Прикордонники піймали в Одеській області 47 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити за кордон. У ДПСУ цю кількість називають рекордною.

«В ході реалізації оперативної інформації в селі Обжили Подільського району правоохоронці зупинили «кортеж» у складі 4-х мікроавтобусів разом з супроводжуючим попереду позашляховиком з водієм та пасажиром», – розповіла речниця Подільського прикордонного загону Юлія Галицька.

Фігуранти – жителі Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

Встановлено, що збір «клієнтів» ділками здійснювався за допомогою телеграм-каналів. Гроші їм перераховувались на різні криптогаманці, а ціна «послуги» складала від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів. Деякі ухилянти платили одразу, а деякі встигли заплатити аванс.

«Буси не були пристосовані для перевезення – чоловіки їхали на матрацах, прямо на підлозі, близько 100 км», – додали прикордонники.

Організатору та пособникам вручені підозри за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Щодо «клієнтів» складені протоколи про адміністративні правопорушення за 204-1 КУпАП, справи скеровані до суду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники піймали в Одеській області 47 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити за кордон. У ДПСУ цю кількість називають рекордною.".