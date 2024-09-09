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Помогал РФ онлайн корректировать удары по Киеву: задержан харьковчанин (фото)

Общество 12:54   09.09.2024
Виктория Яковенко
Помогал РФ онлайн корректировать удары по Киеву: задержан харьковчанин (фото) Фото: СБУ

Правоохранители поймали в Киеве жителя Харькова, который по заданию ГРУ через замаскированные устройства видеофиксации (видеоловушки) в онлайн-режиме корректировал удары врага по столице.

Как сообщили в СБУ, приоритетными целями врага были тепловые электростанции, опоры линий электропередач и энергооборудования на железнодорожных развязках. Чтобы завербовать харьковчанина, российская спецслужба использовала один из Telegram-каналов, на котором мужчина искал предложения «легкого заработка».

«По указанию разведки РФ агент прибыл в Киев, где арендовал квартиру в многоэтажке с панорамой на местную ТЭС. Во временном доме фигурант установил видеокамеру с программой удаленного доступа, которая позволяла оккупантам в режиме реального времени следить за энергообъектом. По такой же инструкции предатель оборудовал «наблюдательный пункт» еще в одной арендованной квартире вблизи столицы. Кроме того, замаскированные устройства видеофиксации, так называемые видеоловушки, агент установил для отслеживания ударов по линиям электропередачи», – добавили в СБУ.

Отмечается, что таким образом враг планировал зафиксировать последствия новых воздушных ударов по Киевщине и выявить локации ПВО. После подготовки «наблюдательных постов» агент вернулся в Харьков, якобы, чтобы навестить родителей, но на самом деле для поджога релейного шкафа на стратегической линии железнодорожного сообщения.

В СБУ заявили, что документировали каждый шаг фигуранта, а задержали его на финальном этапе спецоперации в одной из съемных квартир в Киеве. В это время он настраивал новую видеокамеру.

Во время обысков у задержанного изъяли телефоны и видеоустройства. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас фигурант находится в СИЗО, ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.

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Фото: СБУ
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Фото: СБУ
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Фото: СБУ
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Фото: СБУ
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Фото: СБУ
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Фото: СБУ
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Фото: СБУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 12:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители поймали в Киеве жителя Харькова, который по заданию ГРУ через замаскированные устройства видеофиксации (видеоловушки) в онлайн-режиме корректировал удары врага по столице.".