Помогал РФ онлайн корректировать удары по Киеву: задержан харьковчанин (фото)
Правоохранители поймали в Киеве жителя Харькова, который по заданию ГРУ через замаскированные устройства видеофиксации (видеоловушки) в онлайн-режиме корректировал удары врага по столице.
Как сообщили в СБУ, приоритетными целями врага были тепловые электростанции, опоры линий электропередач и энергооборудования на железнодорожных развязках. Чтобы завербовать харьковчанина, российская спецслужба использовала один из Telegram-каналов, на котором мужчина искал предложения «легкого заработка».
«По указанию разведки РФ агент прибыл в Киев, где арендовал квартиру в многоэтажке с панорамой на местную ТЭС. Во временном доме фигурант установил видеокамеру с программой удаленного доступа, которая позволяла оккупантам в режиме реального времени следить за энергообъектом. По такой же инструкции предатель оборудовал «наблюдательный пункт» еще в одной арендованной квартире вблизи столицы. Кроме того, замаскированные устройства видеофиксации, так называемые видеоловушки, агент установил для отслеживания ударов по линиям электропередачи», – добавили в СБУ.
Отмечается, что таким образом враг планировал зафиксировать последствия новых воздушных ударов по Киевщине и выявить локации ПВО. После подготовки «наблюдательных постов» агент вернулся в Харьков, якобы, чтобы навестить родителей, но на самом деле для поджога релейного шкафа на стратегической линии железнодорожного сообщения.
В СБУ заявили, что документировали каждый шаг фигуранта, а задержали его на финальном этапе спецоперации в одной из съемных квартир в Киеве. В это время он настраивал новую видеокамеру.
Во время обысков у задержанного изъяли телефоны и видеоустройства. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас фигурант находится в СИЗО, ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: видео, ГРУ, киев, поймали, СБУ, ТЭС, удар, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 12:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители поймали в Киеве жителя Харькова, который по заданию ГРУ через замаскированные устройства видеофиксации (видеоловушки) в онлайн-режиме корректировал удары врага по столице.".