Допомагав РФ онлайн коригувати удари по Києву: затримали харків’янина (фото)

Правоохоронці піймали в Києві жителя Харкова, який за завданням ГРУ через замасковані пристрої відеофіксації (відеопастки) в онлайн-режимі коригував удари ворога по столиці.

Як розповіли в СБУ, пріоритетними цілями ворога були теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних розв’язках. Щоб завербувати харків’янина російська спецслужба використала один з телеграм-каналів, на якому чоловік шукав пропозиції «легкого заробітку».

«За вказівкою розвідки РФ агент прибув до Києва, де орендував квартиру в багатоповерхівці з панорамою на місцеву ТЕС. У тимчасовому помешканні фігурант встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла окупантам в режимі «реального часу» стежити за енергооб’єктом. За такою ж інструкцією зрадник обладнав «спостережний пункт» ще в одній орендованій квартирі поблизу столиці. Крім того, замасковані пристрої відеофіксації, так звані відеопастки, агент встановив для відслідковування ударів по лініях електропередач», – додали в СБУ.

Зазначається, що у такий спосіб ворог планував зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та водночас виявити локації ППО. Після підготовки «спостережних постів» агент повернувся до Харкова, нібито, щоб відвідати батьків, але насправді для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення.

В СБУ заявили, що документували кожен крок фігуранта, а затримали його на фінальному етапі спецоперації в одній з орендованих квартир у Києві. В цей час він налаштовував нову відеокамеру.

Під час обшуків у затриманого вилучили телефони та відеопристрої. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант перебуває у СІЗО, йому загрожує довічне з конфіскацією майна.