5 років за ґратами отримав шпигун РФ, що стежив за ЗСУ у Харкові
Засуджений – 59-річний громадянин РФ, майор у відставці Військово-космічних сил РФ, раніше колишній командир авіаційної ланки літаків-розвідників Су-24, кілька років тому приїхав до Харкова доглядати свою родичку, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Росіяни залучили його до співпраці на початку травня цього року через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі.
На завдання росіян зловмисник розвідував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.
Ворога цікавили маршрути руху та пункти дислокації українських захисників у Харкові.
Агент проводив огляд місцевості, де фіксував потрібні йому локації. Отримані координати він позначав на гугл-картах та надсилав ворогу через месенджер «Телеграм».
Кіберфахівці СБУ затримали його наприкінці червня цього року у власному помешканні. У затриманого вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з спецслужбою РФ, а також паспорт громадянина РФ.
Суд визнав зловмисника винним та дав йому 5 років позбавлення волі.
Читайте також: «Полював» на секретні документи: у Харкові зловили шпигуна з паспортом РФ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: агент, ЗСУ, рф, СБУ, слежка, суд, Харків, шпион;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «5 років за ґратами отримав шпигун РФ, що стежив за ЗСУ у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 16:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засуджений – 59-річний громадянин РФ, майор у відставці Військово-космічних сил РФ, раніше колишній командир авіаційної ланки літаків-розвідників Су-24, кілька років тому приїхав до Харкова доглядати свою родичку, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.".