«Полював» на секретні документи: у Харкові піймали шпигуна з паспортом РФ
Правоохоронці затримали у Харкові шпигуна розвідки РФ, який готував нову серію ракетних ударів по місту. Основними цілями були секретні місця зберігання важливої документації технічного характеру.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, у такий спосіб окупанти хотіли знищити технологічні документи, плани та креслення, які зберігаються у сховищах і необхідні для відновлення промислових підприємств області.
Щоб скоригувати повітряну атаку, російська спецслужба завербувала громадянина РФ, який проживає у Харкові та працює в міському відділенні популярного банку.
«Для отримання координат цілей фігурант «втемну» намагався використати свою знайому – працівницю однієї з місцевих держустанов, яка має доступ до таємної інформації. Під виглядом побутового спілкування у месенджері росіянин випитував у жінки про місця розташування таємних сховищ документації», – додали в СБУ.
Правоохоронці викрили шпигуна ще на початку його злочинної діяльності. Тож було задокументовано кожен його крок, а на фінальному етапі спецоперації – чоловіка затримали у власному будинку.
Також встановлено, що фігурант одночасно розвідував пункти базування Сил оборони у Харкові. Для цього він регулярно об’їжджав місто на власному авто та фіксував локації українських захисників на прихований відеореєстратор.
За даними слідства, шпигун був на прямому зв’язку з представником ГРУ. Спілкувалися вони через анонімний чат у месенджері.
Під час обшуку вдома у фігуранта вилучили російський паспорт, автомобільний відеореєстратор з відзнятими кадрами військових об’єктів та мобільні телефони із доказами спілкування з ворогом.
56-річному громадянину РФ повідомили про підозру за фактами шпигунства та поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч. 1 ст. 114, ч. 3 ст. 114-2 ККУ), додали в Харківській обласній прокуратурі. Йому загрожує до 15 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: документация, прокуратура, рф, СБУ, секретная, Харків, шпион;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові шпигуна розвідки РФ, який готував нову серію ракетних ударів по місту. Основними цілями були секретні місця зберігання важливої документації технічного характеру.".