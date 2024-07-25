15 років отримав навідник ударів РФ по Харківщині, що маскувався під таксиста
15 років тюрми з конфіскацією майна отримав 64-річний мешканець одного із селищ Харківського району. У суді було встановлено, що він «злив» російським спецслужбам дані про тренувальний центр ЗСУ на Харківщині.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, навідник входив до агентурної мережі ФСБ РФ, яку нейтралізували у Харкові в червні 2023 року. Тоді силовики затримали всіх трьох корегувальників ворожого вогню по Харкову та області.
Слідство встановило, що 64-річний чоловік за завданням ФСБ розвідував інформацію про місця тимчасової дислокації тренувального центру ЗСУ на Харківщині, укріпрайонів та вогневих позицій захисників Харкова.
«Для збору розвідданих він переміщався по місту й області під виглядом водія таксі, а також «втемну» випитував потрібну йому інформацію у пасажирів. Комунікація з ворожою спецслужбою відбувалась через її «зв’язкового». Ним виявився ще один зрадник – Олександр Слісаренко, який після захоплення Куп’янська був одним з керівників місцевої окупаційної адміністрації РФ. Для спілкування з ним агент використовував анонімний чат в популярному месенджері», – розповів Абдула.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
У СБУ нагадують, що у червні цього року 15 років тюрми отримав ще один учасник агентурної групи ФСБ. Стосовно третього фігуранта триває розслідування.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 16:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 років тюрми з конфіскацією майна отримав 64-річний мешканець одного із селищ Харківського району".