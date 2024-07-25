15 лет получил наводчик ударов РФ по Харьковщине, маскировавшийся под таксиста

15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил 64-летний житель одного из поселков Харьковского района. В суде было установлено, что он «слил» российским спецслужбам данные о тренировочном центре ВСУ на Харьковщине.

Как сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, наводчик входил в агентурную сеть ФСБ РФ, которую нейтрализовали в Харькове в июне 2023 года. Тогда силовики задержали всех троих корректировщиков вражеского огня по Харькову и области.

Следствие установило, что 64-летний мужчина по заданию ФСБ разведывал информацию о местах временной дислокации тренировочного центра ВСУ на Харьковщине, укрепрайонов и огневых позиций защитников Харькова.

«Для сбора разведданных он перемещался по городу и области под видом водителя такси, а также «втемную» выспрашивал нужную ему информацию у пассажиров. Коммуникация с вражеской спецслужбой происходила через ее «связного». Им оказался еще один предатель — Александр Слисаренко, который после захвата Купянска был одним из руководителей местной оккупационной администрации РФ. Для общения с ним агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере», — рассказал Абдула.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

В СБУ напоминают, что в июне этого года 15 лет тюрьмы получил еще один участник агентурной группы ФСБ. В отношении третьего фигуранта продолжается расследование.