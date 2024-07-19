Приказывал уничтожать мосты на Харьковщине: полковнику РФ объявили подозрение

Российский полковник Александр Лазарев неоднократно отдавал своим подчиненным приказы бить по гражданской инфраструктуре в Чугуевском районе Харьковской области. В том числе под его «чутким руководством» оккупанты уничтожали мосты и дороги, при обстрелах погибли гражданские, сообщили в СБУ.

Полковнику ВС РФ заочно объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного представителя командования войск РФ, совершавшего преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Речь идет о полковнике Александре Лазареве – начальнике штаба — заместителе командира 18-й мотострелковой дивизии 11-го Армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа страны-агрессора», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, подразделение, которым командовал Лазарев, с марта по сентябрь 2022 года участвовало в захвате территорий Чугуевского и Изюмского районов. В частности, СБУ установила, что полковник давал подчиненным приказы обстреливать Малиновку, Коробочкино и Осыковый Гай, где в тот момент не было ни единого военнослужащего или техники ВСУ.

«Отдельными целями, которые определял для поражения российский командир, были объекты автодорожной отрасли: автодорожные предприятия, автодороги, мосты и т.д.», — уточнил Абдула.

Стреляли оккупанты из РСЗО «Град». Кроме уничтожения дорог и мостов эти обстрелы привели к многочисленным разрушениям и гибели мирных жителей.

«По данным следствия, совершая эти военные преступления полковник вс рф Лазарев в сговоре с другими представителями военного командования государства-агрессора имели целью терроризирование мирных жителей Харьковской области, прекращение работы объектов гражданской инфраструктуры и промышленности, а также создание непригодных условий для существования гражданского населения в этих населенных пунктах», — подчеркнул спикер УСБУ.

Сейчас проводят комплексные меры для того, чтобы Лазарев ответил за свои действия.