Live
  • Пт 19.07.2024
  • Харьков  +33°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

Приказывал уничтожать мосты на Харьковщине: полковнику РФ объявили подозрение

Происшествия 12:00   19.07.2024
Оксана Горун
Приказывал уничтожать мосты на Харьковщине: полковнику РФ объявили подозрение Фото: СБУ

Российский полковник Александр Лазарев неоднократно отдавал своим подчиненным приказы бить по гражданской инфраструктуре в Чугуевском районе Харьковской области. В том числе под его «чутким руководством» оккупанты уничтожали мосты и дороги, при обстрелах погибли гражданские, сообщили в СБУ.

Полковнику ВС РФ заочно объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного представителя командования войск РФ, совершавшего преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Речь идет о полковнике Александре Лазареве – начальнике штаба — заместителе командира 18-й мотострелковой дивизии 11-го Армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа страны-агрессора», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, подразделение, которым командовал Лазарев, с марта по сентябрь 2022 года участвовало в захвате территорий Чугуевского и Изюмского районов. В частности, СБУ установила, что полковник давал подчиненным приказы обстреливать Малиновку, Коробочкино и Осыковый Гай, где в тот момент не было ни единого военнослужащего или техники ВСУ.

«Отдельными целями, которые определял для поражения российский командир, были объекты автодорожной отрасли: автодорожные предприятия, автодороги, мосты и т.д.», — уточнил Абдула.

Стреляли оккупанты из РСЗО «Град». Кроме уничтожения дорог и мостов эти обстрелы привели к многочисленным разрушениям и гибели мирных жителей.

Читайте также: Уничтожал объекты УЗ: в Харькове поймали диверсанта, работавшего на РФ (фото)

«По данным следствия, совершая эти военные преступления полковник вс рф Лазарев в сговоре с другими представителями военного командования государства-агрессора имели целью терроризирование мирных жителей Харьковской области, прекращение работы объектов гражданской инфраструктуры и промышленности, а также создание непригодных условий для существования гражданского населения в этих населенных пунктах», — подчеркнул спикер УСБУ.

Сейчас проводят комплексные меры для того, чтобы Лазарев ответил за свои действия.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW: Песков сообщил, когда завершится «наступление РФ» на севере Харьковщины
ISW: Песков сообщил, когда завершится «наступление РФ» на севере Харьковщины
18.07.2024, 07:10
Работа в Харькове и области: где готовы платить 40 тысяч и 35 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: где готовы платить 40 тысяч и 35 тысяч гривен
18.07.2024, 15:58
Главные новости Харькова 19 июля: удары по Чугуеву и Купянску, фронт
Главные новости Харькова 19 июля: удары по Чугуеву и Купянску, фронт
19.07.2024, 12:18
Ребенок утонул в заминированной реке на Харьковщине, его искали две недели
Ребенок утонул в заминированной реке на Харьковщине, его искали две недели
19.07.2024, 10:46
7 воинов с Харьковщины вернули из плена – Синегубов
7 воинов с Харьковщины вернули из плена – Синегубов
18.07.2024, 12:19
«Враг подходит ближе к центральным частям Купянской громады» – Беседин
«Враг подходит ближе к центральным частям Купянской громады» – Беседин
19.07.2024, 12:45

Новости по теме:

10:00
Харьковский железнодорожник разведывал для ГРУ маршруты перемещения грузов ВСУ
10:00
Российская разведчица через чат знакомств завербовала жителя Харьковщины
10:00
Охранница из Харькова сама предложила россиянам помочь корректировать удары
10:00
Предприниматель с Харьковщины сообщал оккупантам, где находятся ВСУ — СБУ
10:00
30-летний местный житель сливал врагу позиции ПВО, прикрывающей Харьков — СБУ

Вы читали новость: «Приказывал уничтожать мосты на Харьковщине: полковнику РФ объявили подозрение»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 12:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский полковник Александр Лазарев неоднократно отдавал своим подчиненным приказы бить по гражданской инфраструктуре в Чугуевском районе Харьковской области. В том числе под его «чутким руководством» оккупанты уничтожали мосты и дороги, при обстрелах погибли гражданские, сообщили в СБУ".