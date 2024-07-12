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Уничтожал объекты УЗ: в Харькове поймали диверсанта, работавшего на РФ (фото)

Общество 10:19   12.07.2024
Виктория Яковенко
Уничтожал объекты УЗ: в Харькове поймали диверсанта, работавшего на РФ (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали «на горячем» мужчину, который уничтожал электротехническое оборудование Укрзализниці по указанию спецслужб РФ.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант повреждал релейные шкафы систем сигнализации, централизации и блокировки, которые обеспечивают работу автоматики и служат для безопасности железнодорожного движения. Он ломом взламывал металлическую дверь объектов, обливал оборудование железной дороги горючей жидкостью и поджигал.

«По результатам своих диверсий злоумышленник делал фотодоказательства уничтоженного оборудования, которые присылал представителям государства-агрессора через популярный мессенджер, после чего тщательно удалял эти файлы и переписку со своего телефона», — добавили в СБУ.

Мужчину поймали «на горячем» во время поджога очередного релейного шкафа в Харькове.

Злоумышленником оказался 39-летний безработный мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и сидевший в тюрьме за покушение на умышленное убийство и грабеж. До прибытия в Харьков в начале июня этого года он жил в Одессе, а еще раньше – во Львове.

«По имеющейся информации, вражеские спецслужбы привлекли его к тайному сотрудничеству в ущерб Украине через сайт по поиску работы, где он разместил соответствующее объявление. За совершенные преступления рашисты обещали выплачивать ему деньги на банковскую карту», ​​- добавили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по факту диверсии, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 УКУ). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 10:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали «на горячем» мужчину, который уничтожал электротехническое оборудование Укрзализниці по указанию спецслужб РФ.".