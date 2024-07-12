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Знищував об’єкти УЗ: у Харкові піймали диверсанта, який працював на РФ (фото)

Суспільство 10:19   12.07.2024
Вікторія Яковенко
Знищував об’єкти УЗ: у Харкові піймали диверсанта, який працював на РФ (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали «на гарячому» чоловіка, який знищував електротехнічне обладнання Укрзалізниці за вказівкою спецслужб РФ.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурант пошкоджував релейні шафи систем сигналізації, централізації і блокування, які забезпечують роботу автоматики і слугують для безпеки залізничного руху. Він ломом зламував металеві двері об’єктів, обливав обладнання залізниці горючою рідиною і підпалював.

«За результатами своїх диверсій зловмисник робив фотодокази знищеного обладнання, які надсилав представникам держави-агресорки через популярний месенджер, після чого ретельно видаляв ці файли і переписку зі свого телефону», – додали в СБУ.

Чоловіка піймали «на гарячому» під час підпалу чергової релейної шафи у Харкові.

Зловмисником виявився 39-річний безробітний чоловік, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та сидів у тюрмі за замах на умисне вбивство та грабіж. До прибуття у Харків на початку червня цього року він мешкав в Одесі, а ще раніше у Львові.

«За наявною інформацією, ворожі спецслужби залучили його до таємної співпраці на шкоду Україні через сайт з пошуку роботи, де він розмістив відповідне оголошення. За вчинені злочини рашисти обіцяли виплачувати йому гроші на банківську картку», – додали правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом диверсії, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 ККУ). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали «на гарячому» чоловіка, який знищував електротехнічне обладнання Укрзалізниці за вказівкою спецслужб РФ.".