Знищував об’єкти УЗ: у Харкові піймали диверсанта, який працював на РФ (фото)
Правоохоронці затримали «на гарячому» чоловіка, який знищував електротехнічне обладнання Укрзалізниці за вказівкою спецслужб РФ.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурант пошкоджував релейні шафи систем сигналізації, централізації і блокування, які забезпечують роботу автоматики і слугують для безпеки залізничного руху. Він ломом зламував металеві двері об’єктів, обливав обладнання залізниці горючою рідиною і підпалював.
«За результатами своїх диверсій зловмисник робив фотодокази знищеного обладнання, які надсилав представникам держави-агресорки через популярний месенджер, після чого ретельно видаляв ці файли і переписку зі свого телефону», – додали в СБУ.
Чоловіка піймали «на гарячому» під час підпалу чергової релейної шафи у Харкові.
Зловмисником виявився 39-річний безробітний чоловік, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та сидів у тюрмі за замах на умисне вбивство та грабіж. До прибуття у Харків на початку червня цього року він мешкав в Одесі, а ще раніше у Львові.
«За наявною інформацією, ворожі спецслужби залучили його до таємної співпраці на шкоду Україні через сайт з пошуку роботи, де він розмістив відповідне оголошення. За вчинені злочини рашисти обіцяли виплачувати йому гроші на банківську картку», – додали правоохоронці.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом диверсії, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 ККУ). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, зазначили в Харківській обласній прокуратурі.
Читайте також: Харківський залізничник розвідував для ГРУ маршрути переміщення вантажів ЗСУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: диверсант, прокуратура, рф, СБУ, уз, уничтожал, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Знищував об’єкти УЗ: у Харкові піймали диверсанта, який працював на РФ (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 10:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали «на гарячому» чоловіка, який знищував електротехнічне обладнання Укрзалізниці за вказівкою спецслужб РФ.".