Харківський залізничник розвідував для ГРУ маршрути переміщення вантажів ЗСУ
СБУ затримала на Харківщині залізничника, який працював у регіональній філії АТ “Укрзалізниця” та був помічником машиніста. Чоловіка підозрюють у роботі на російське ГРУ.
За версією слідства, співробітника залізниці дистанційно завербував співробітник 78-го розвідцентру головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). Росіян він зацікавив як активний користувач прокремлівських телеграм-каналів, який писав там антиукраїнські коментарі.
“За вказівкою з рф агент збирав інформацію про залізничні маршрути, якими ЗСУ переправляє важке озброєння та боєприпаси на передову. Перебуваючи в кабіні локомотиву, зрадник приховано фіксував напрямки переміщення рухомих складів українських військ“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Затримали помічника машиніста тоді, коли той спробував передати звіт росіянам.
Його дані, за версією СБУ, планували використовувати для завдання ракетно-дронових ударів по залізничній інфраструктурі Харківської області. Слідство також встановило, що підозрюваний вишукував розташування фортифікацій та укріпрайонів захисників Харкова. Під час обшуків у вагоні, де працював залізничник, а також у нього вдома вилучили мобільні телефони з доказами.
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“Також у нього виявлено прапорці рф та пропагандистські листівки країни-агресора”, – доповнив образ зрадника Владислав Абдула.
Чоловіку повідомили про підозру в держзраді. Якщо його провину доведуть, помічнику машиніста загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Нині він у СІЗО.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абдула, ГРУ, державна зрада, наводчик, підозра, предатель, СБУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала на Харківщині залізничника, який працював у регіональній філії АТ “Укрзалізниця” та був помічником машиніста. Чоловіка підозрюють у роботі на російське ГРУ".