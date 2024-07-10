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Харківський залізничник розвідував для ГРУ маршрути переміщення вантажів ЗСУ

Суспільство 10:00   10.07.2024
Оксана Горун
Харківський залізничник розвідував для ГРУ маршрути переміщення вантажів ЗСУ

СБУ затримала на Харківщині залізничника, який працював у регіональній філії АТ “Укрзалізниця” та був помічником машиніста. Чоловіка підозрюють у роботі на російське ГРУ.

За версією слідства, співробітника залізниці дистанційно завербував співробітник 78-го розвідцентру головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). Росіян він зацікавив як активний користувач прокремлівських телеграм-каналів, який писав там антиукраїнські коментарі.

За вказівкою з рф агент збирав інформацію про залізничні маршрути, якими ЗСУ переправляє важке озброєння та боєприпаси на передову. Перебуваючи в кабіні локомотиву, зрадник приховано фіксував напрямки переміщення рухомих складів українських військ“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Затримали помічника машиніста тоді, коли той спробував передати звіт росіянам.

Його дані, за версією СБУ, планували використовувати для завдання ракетно-дронових ударів по залізничній інфраструктурі Харківської області. Слідство також встановило, що підозрюваний вишукував розташування фортифікацій та укріпрайонів захисників Харкова. Під час обшуків у вагоні, де працював залізничник, а також у нього вдома вилучили мобільні телефони з доказами.

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“Також у нього виявлено прапорці рф та пропагандистські листівки країни-агресора”, – доповнив образ зрадника Владислав Абдула.

Чоловіку повідомили про підозру в держзраді. Якщо його провину доведуть, помічнику машиніста загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Нині він у СІЗО.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала на Харківщині залізничника, який працював у регіональній філії АТ “Укрзалізниця” та був помічником машиніста. Чоловіка підозрюють у роботі на російське ГРУ".