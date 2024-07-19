Наказував знищувати мости на Харківщині: полковнику з РФ оголосили підозру

Російський полковник Олександр Лазарєв неодноразово віддавав своїм підлеглим накази бити по цивільній інфраструктурі в Чугуївському районі Харківської області. У тому числі під його “чуйним керівництвом” окупанти знищували мости та дороги, під час обстрілів загинули цивільні, повідомили в СБУ.

Полковнику ЗС РФ заочно оголосили підозру в порушенні законів та звичаїв війни, пов’язаному з умисним вбивством.

“Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного представника командування військ рф, який вчиняв злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Мова йде про полковника Олександра Лазарєва – начальника штабу-заступника командира 18-ї мотострілецької дивізії 11-го Армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу країни-агресора“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, підрозділ, яким командував Лазарєв, з березня по вересень 2022 року брав участь у захопленні територій Чугуївського та Ізюмського районів. Зокрема, СБУ встановила, що полковник давав підлеглим накази обстрілювати Малинівку, Коробочкине та Осиковий Гай, де на той момент не було жодного військовослужбовця чи техніки ЗСУ.

“Окремими цілями, які визначав для ураження російський командир, були об’єкти автодорожньої галузі: автодорожні підприємства, автодороги, мости тощо”, – уточнив Абдула.

Стріляли окупанти з РСЗВ “Град”. Окрім знищення доріг та мостів, ці обстріли призвели до численних руйнувань та загибелі мирних жителів.

“За даними слідства, вчиняючи ці воєнні злочини полковник зс рф Лазарєв у змові з іншими представниками військового командування держави-агресора мали на меті тероризування мирних мешканців Харківської області, припинення роботи об’єктів цивільної інфраструктури та промисловості, а також створення непридатних умов для існування цивільного населення у цих населених пунктах”, – підкреслив речник УСБУ.

Наразі проводять комплексні заходи для того, щоб Лазарєв відповів за свої дії.