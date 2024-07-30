«Охотился» на секретные документы: в Харькове поймали шпиона с паспортом РФ
Правоохранители задержали в Харькове шпиона разведки РФ, готовившего новую серию ракетных ударов по городу. Основными целями были секретные места хранения важной документации технического характера.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, таким образом оккупанты хотели уничтожить технологические документы, планы и чертежи, хранящиеся в хранилищах и необходимые для восстановления промышленных предприятий области.
Чтобы скорректировать воздушную атаку, российская спецслужба завербовала гражданина РФ, проживающего в Харькове, работающего в городском отделении популярного банка.
«Для получения координат целей фигурант «втемную» пытался использовать свою знакомую – работницу одного из местных госучреждений, имеющую доступ к тайной информации. Под видом бытового общения в мессенджере россиянин расспрашивал у женщины о местонахождении тайных хранилищ документации», — добавили в СБУ.
Правоохранители разоблачили шпиона еще в начале его преступной деятельности. Так что был задокументирован каждый его шаг, а на финальном этапе спецоперации – мужчину задержали в собственном доме.
Также установлено, что фигурант одновременно разведывал пункты базирования Сил обороны в Харькове. Для этого он регулярно объезжал город на собственном авто и фиксировал локацию украинских защитников на скрытый видеорегистратор.
По данным следствия, шпион был на прямой связи с представителем ГРУ. Общались они через анонимный чат в мессенджере.
Во время обыска у фигуранта изъяли российский паспорт, автомобильный видеорегистратор с отснятыми кадрами военных объектов и мобильные телефоны с доказательствами общения с врагом.
56-летнему гражданину РФ сообщили о подозрении по фактам шпионажа и распространении информации о перемещении, движении, расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (ч. 1 ст. 114, ч .3 ст. 114-2 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: документация, прокуратура, рф, СБУ, секретная, Харьков, шпион;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове шпиона разведки РФ, готовившего новую серию ракетных ударов по городу. Основными целями были секретные места хранения важной документации технического характера.".