У ХАЦ заявили, що за Булахом встановили відеоспостереження

Обшуками, які влаштували СБУ та ДБР удома в керівника ГО “Харківський антикорупційний центр” Дмитра Булаха, справа не закінчилася. У ХАЦ стверджують, що на Дмитра чинять тиск також іншими способами.

“Тиск на Голову правління Харківського антикорупційного центру, військовослужбовця Дмитра Булаха не зупинився. Учора Дмитро випадково знайшов систему відеостеження, яка була встановлена навпроти його дверей у квартирі у Харкові. Причому доволі цікаву систему візуального контролю та фіксації, з якою зараз працюють спеціалісти”, – повідомили в Харківському антикорупційному центрі.

Камеру Булах виявив навпроти дверей у свою квартиру. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Наразі систему та її складові вилучили. А в ХАЦ сподіваються, що поліція виявить, хто ж дав команду встановити стеження за депутатом міськради та військовослужбовцем Булахом.

“Після обшуків у Дмитра Булаха, які проводили співробітники ДБР/СБУ, можна спробувати припустити, хто її встановив”, – зазначили антикорупціонери.

Раніше в ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомили, що співробітники ДБР та СБУ прийшли з обшуками додому до голови організації Дмитра Булаха. За даними ХАЦ, силовики “вимагали надати відомості, пов’язані з проходженням військової служби”. У коментарі “Українській правді” представники ДБР повідомили: співробітники бюро відкрили кримінальне провадження за матеріалами СБУ. Справа стосується можливих зловживань при зарахуванні на службу військовослужбовців та можливого перевищення повноважень командуванням однієї з військових частин Нацгвардії, що дислокується на Харківщині.

“10 квітня 2024 року ДБР та СБУ провели слідчі дії в зазначеній військовій частині та за місцем проживання одного з фігурантів, який є представником антикорупційної громадської організації”, – повідомили в ДБР і наголосили, що кримінальне провадження не стосується діяльності громадської організації, та всі процесуальні дії відбуваються в рамках закону.