В ХАЦ заявили, что за Булахом установили видеонаблюдение

Обысками, которые устроили СБУ и ГБР дома у руководителя ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Дмитрия Булаха, дело не закончилось. В ХАЦ утверждают, что на Дмитрия оказывают давление и другими способами.

«Давление на председателя правления Харьковского антикоррупционного центра, военнослужащего Дмитрия Булаха не прекратилось. Вчера Дмитрий случайно нашел систему видеонаблюдения, которая была установлена напротив его двери в квартире в Харькове. Причем достаточно интересная система визуального контроля и фиксации, с которой сейчас работают специалисты», — сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Камеру Булах обнаружил напротив дверей своей квартиры. На место вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас систему и ее составляющие изъяли. А в ХАЦ надеются, что полиция выявит, кто же дал команду установить слежку за депутатом горсовета и военнослужащим Булахом.

«После обысков у Дмитрия Булаха, которые проводили сотрудники ДБР/СБУ, можно попытаться предположить, кто ее установил», — отметили антикоррупционеры.

Ранее в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщили, что сотрудники ГБР и СБУ пришли с обысками домой к главе организации Дмитрию Булаху. По данным ХАЦ, силовики «требовали предоставить сведения, связанные с прохождением военной службы». В комментарии «Украинской правде» представители ГБР сообщили: сотрудники бюро открыли уголовное производство по материалам СБУ. Дело касается возможных злоупотреблений при зачислении на службу военнослужащих и возможного превышения полномочий командованием одной из воинских частей Нацгвардии, дислоцирующейся на Харьковщине.

«10 апреля 2024 г. ДБР и СБУ провели следственные действия в указанной воинской части и по месту жительства одного из фигурантов, который является представителем антикоррупционной общественной организации», — сообщили в ГБР и подчеркнули, что уголовное производство не касается деятельности общественной организации, и все процессуальные действия происходят в рамках закона.