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ГБР прокомментировало обыски у Булаха, ХАЦ говорит: за ним следили полгода

Общество 15:09   11.04.2024
Оксана Якушко
ГБР прокомментировало обыски у Булаха, ХАЦ говорит: за ним следили полгода

ГБР в комментарии «Украинской правде» подчеркнуло, что уголовное дело возбуждено из-за злоупотреблений и оно «ни в коей мере не касается деятельности общественной организации». В ХАЦ подчеркивают, что за их коллегой полгода следили представители силовых структур.

ГБР заявило, что их работники по материалам СБУ открыли уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при зачислении на службу военнослужащих. В рамках этого расследования работники Бюро выясняют возможное превышение полномочий командованием одной из воинских частей Нацгвардии, дислоцирующейся на Харьковщине.

«10 апреля 2024 года ДБР и СБУ провели следственные действия в указанной воинской части и по месту жительства одного из фигурантов, являющегося представителем антикоррупционной общественной организации. Отмечаем, что уголовное производство, открытое по материалам СБУ еще в августе 2023 года, никоим образом не касается деятельности общественной организации. Во время обысков вещи, касающиеся деятельности ОО не изымались. ГБР отмечает, что все процессуальные действия происходят исключительно в рамках закона и любые спекуляции на такой теме не уместны», — заявили в ГБР.

«Но почему ГБР никоим образом не вспоминает, что полгода, с августа 2023-го, следило за действующим военнослужащим и председателем правления ХАЦ, меняя машины и оперативных сотрудников? Участвовала ли в слежке СБУ, по чьему сообщению и было зарегистрировано уголовное производство? Почему в обысках принимали участие оперативники СБУ, в частности, подполковник Службы? Это полугодовое расходование средств налогоплательщиков в прифронтовом Харькове действительно «не касается деятельности общественной организации»?» — задаются вопросом в ХАЦ.

Ранее в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщили, что сотрудники ГБР и СБУ пришли с обысками домой к главе организации Дмитрию Булаху. По данным ХАЦ, силовики «требовали предоставить сведения, связанные с прохождением военной службы». Активисты считают это продолжением кампании давления на представителей общественного сектора Украины. В организации отмечают, что Булах добровольно мобилизовался в ВСУ весной 2023 года и сейчас проходит службу в одной из частей НГУ. Но этому предшествовали «странные» события, которые до сих пор не разглашались, «чтобы не дизморалить общество». В частности, по словам самого Булаха, в июне 2022 года повестку ему вручили представители Департамента стратегических расследований Нацполиции и ТЦК — возле дома его матери.

Читайте также: Очевидный заказ — глава Харьковского антикоррупционного центра Булах об обыске

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 15:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГБР в комментарии «Украинской правде» подчеркнуло, что уголовное дело возбуждено из-за злоупотреблений и оно «ни в коей мере не касается деятельности общественной организации». В ХАЦ подчеркивают, что за их коллегой полгода следили представители силовых структур.".