В Харьковском антикоррупционном центре заявили об обысках у их главы Булаха

Сотрудники ГБР и СБУ пришли с обысками домой к руководителю ОО «Харьковский антикоррупционный центр», военному НГУ и депутату Харьковского горсовета Дмитрию Булаху, сообщается на Facebook-странице ХАЦ.

«Это стыд, позор и пренебрежение. Имея на руках решение суда о проведении обысков, они появились по месту жительства и требовали предоставить сведения, связанные с прохождением военной службы. Да, не у командования воинской части, а именно дома. Воспринимаем это как продолжение кампании давления на представителей общественного сектора Украины. После кейсов с командой Bihus.Info, председателем ЦПК Виталием Шабуниным, расследователем «Слідство.інфо» Евгением Шульгатом, главным редактором Движения «Честно» Александром Салиженко представители власти по заказу той же власти за средства налогоплательщиков на третьем году большой войны устраивают незахватывающий нешпионский небоевик в Харькове», — говорится в публикации общественных антикоррупционеров.

В организации отмечают, что Булах добровольно мобилизовался в ВСУ весной 2023 года и сейчас проходит службу в одной из частей НГУ.

«Но с лета 2022 года происходили странные события, которые он не делал публичными, чтобы не дизморалить общество. Они о злоупотреблении системой мобилизации и рекрутинга, мобилизацией «на заказ», если хотите», — продолжают активисты.

Далее в посте приводят рассказ Булаха. Публикуем его с лексикой, орфографией и пунктуацией автора.

«Июнь 2022-го. РОВ висят к северу от Харькова, прям в пригороде. Я после коронавируса тяжело болею пневмонией, но уже иду на поправку. Ежедневно езжу в больницу капаться на несколько часов. Формально на стационаре, фактически ночую дома и езжу капаться. После одного из последних таких сеансов, я еду к маме (она живет в частном секторе, в центре города, условно) и вижу за собой машину, но не обращаю на это внимания, думая, что это паранойя. После того как выхожу от мамы я прямо напротив выхода вижу тот самый крузак (конечно, на номерах прикрытия), который резко срывается ко мне и оттуда выходят 3 человека. 2 ДСРовца (да, ДСРовцы на крузаке вручали повестку))) и один представитель ТЦК. ТЦК Киевского района, хотя я и зарегистрирован, и стою на учете в ТЦК, и события происходят в Слободском районе. Они выписывают мне повестку на следующий день в Киевский РТЦК. Я, конечно, был несколько озадачен этим эксклюзивным подходом. Мягко говоря. Но решил не выносить это, чтобы не дизморалить (ДСР — Департамент стратегических расследований Нацпола).

Конечно, я пошел в РТЦК, адекватные работники которого знали и понимали этот весь треш. Еле прошел медкомиссию через очереди (да, тогда еще были очереди) за несколько недель. В процессе второй раз заболел пневмонией (а потом и третий, у меня начались приступы и еще куча спецэффектов от короны и лечения) и болел до февраля-23, а потом мобилизовался сам.

Я понимаю, что есть определенная сеть РТЦК по стране, которые крайне чутко реагируют на такие «просьбы» и берут под козырек. И с ними, как правило, такие истории происходят. Это далеко не каждый РТЦК. По своему городу я знаю несколько таких ситуаций от других людей и они все об одном центре. Если они захотят, то сами это расскажут публично.

Но точно, что я понимаю, глядя на истории Евгения, Бигусов, Виталия Шабунина, Юрия Николова и т.д., что мы повернули куда-то не туда и надо возвращаться на нормальный путь. Исправление этих злоупотреблений будет лучшим маркером изменений в подходах к мобилизации, вместо тысяч слов и законов».

Также активисты заявляют, что за Булахом следили несколько месяцев, осенью 2023 года он заметил за собой «хвосты» — около десятка разных машин на оперативных номерах «высовывались» по разным адресам, где он появлялся.