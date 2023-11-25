«Есть много харьковчан, которые хотят платить за проезд» — депутат горсовета

Депутат Харьковского горсовета и военнослужащий ВСУ Максим Радченко назвал городской бюджет «не сбалансированным и популистическим» — в основном из-за решения оставить бесплатным проезд в городском транспорте.

«Бюджет не поддержал, считаю его не сбалансированным и популистическим, — написал Радченко в facebook. — При уменьшении доходной части на ~17% в связи с изъятием НДФЛ военных, полицейских и ГСЧС, в нем остается бесплатный проезд в общественном транспорте для ВСЕХ. Хотя есть много харьковчан, которые могут и даже хотят платить проезд в это нелегкое время, чтобы поддержать родной город и громаду».

Радченко привел для сравнения показатели бюджета: расходы на компенсацию стоимости проезда в транспорте и на восстановление ведомственного жилья, разрушенного российскими обстрелами.

«На компенсацию бесплатного проезда в бюджет заложено 1,2 млрд грн (ибо все же понимают, что бесплатного ничего не бывает), и эта цифра будет постоянно корректироваться в 2024 году в сторону увеличения. На Программу восстановления поврежденного (разрушенного) ведомственного жилищного фонда всех форм собственности в Харькове предложено заложить 70 млн грн», — отметил депутат.

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Ранее коллеги Радченко Игорь Черняк и Дмитрий Булах во время сессии Харьковского горсовета предложили разработать механизм, чтобы льготой на проезд в Харькове могли пользоваться лишь те, кто в этом действительно нуждается.