В Харькове нашли деньги на бесплатный проезд и восстановление инфраструктуры
Объем субвенций бюджета Харьковской городской территориальной громады увеличился на 1,2 млрд грн – эти средства пойдут на восстановление объектов критической инфраструктуры, сообщили в мэрии.
В бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2023 год сегодня, 22 ноября, внесли изменения решением внеочередной сессии горсовета.
Это обусловлено необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с постановлениями Кабинета Министров Украины и распоряжениями начальника Харьковской областной военной администрации, сообщили в Департаменте бюджета и финансов,
Согласно этим изменениям, увеличен объем субвенций бюджета Харьковской городской территориальной громады на:
— восстановление объектов критической инфраструктуры — на 1,2 млрд грн;
— выплату денежной компенсации на приобретение жилья для ВПЛ, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, — 16,7 млн грн;
— выплату денежной компенсации на приобретение жилья семьям участников боевых действий на территории других государств — 2 млн грн;
— финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улиц и дорог – 500 тыс. грн.
Также в связи с перераспределением бюджетных назначений увеличены расходы на обеспечение бесплатного проезда в пассажирском транспорте на 60 млн грн, ремонт объектов теплообеспечения — 40 млн грн, ремонт жилищного фонда — 27,6 млн грн, наружное освещение города — 20 млн грн. Кроме того, 3 млн грн предусмотрено на обустройство защитных сооружений в учебных заведениях, и 49,3 млн грн будет направлено на повышение уровня гражданской защиты населения.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бесплатный проезд, бюджет, відновлення, восстановление, деньги, дотации, критическая инфраструктура, проезд, средства, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 15:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Объем субвенций бюджета Харьковской городской территориальной громады увеличился на 1,2 млрд грн – эти средства пойдут на восстановление объектов критической инфраструктуры, сообщили в мэрии.".