В Харькове нашли деньги на бесплатный проезд и восстановление инфраструктуры

Объем субвенций бюджета Харьковской городской территориальной громады увеличился на 1,2 млрд грн – эти средства пойдут на восстановление объектов критической инфраструктуры, сообщили в мэрии.

В бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2023 год сегодня, 22 ноября, внесли изменения решением внеочередной сессии горсовета.

Это обусловлено необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с постановлениями Кабинета Министров Украины и распоряжениями начальника Харьковской областной военной администрации, сообщили в Департаменте бюджета и финансов,

Согласно этим изменениям, увеличен объем субвенций бюджета Харьковской городской территориальной громады на:

— восстановление объектов критической инфраструктуры — на 1,2 млрд грн;

— выплату денежной компенсации на приобретение жилья для ВПЛ, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, — 16,7 млн грн;

— выплату денежной компенсации на приобретение жилья семьям участников боевых действий на территории других государств — 2 млн грн;

— финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улиц и дорог – 500 тыс. грн.

Также в связи с перераспределением бюджетных назначений увеличены расходы на обеспечение бесплатного проезда в пассажирском транспорте на 60 млн грн, ремонт объектов теплообеспечения — 40 млн грн, ремонт жилищного фонда — 27,6 млн грн, наружное освещение города — 20 млн грн. Кроме того, 3 млн грн предусмотрено на обустройство защитных сооружений в учебных заведениях, и 49,3 млн грн будет направлено на повышение уровня гражданской защиты населения.