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У Харкові знайшли гроші на безкоштовний проїзд та відновлення інфраструктури

Суспільство 15:48   22.11.2023
Оксана Якушко
У Харкові знайшли гроші на безкоштовний проїзд та відновлення інфраструктури

Обсяг субвенцій бюджету Харківської міської територіальної громади збільшився на 1,2 млрд. грн. – ці кошти підуть на відновлення об’єктів критичної інфраструктури, повідомили у мерії.

До бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік сьогодні, 22 листопада, внесли зміни рішенням позачергової сесії міськради.

Як повідомили в Департаменті бюджету та фінансів, це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до постанов Кабінету Міністрів України та розпоряджень начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Згідно цих змін, збільшений обсяг субвенцій бюджету Харківської міської  територіальної громади на:

– відновлення об’єктів критичної інфраструктури – на 1, 2 млрд грн;

– виплату грошової компенсації на придбання житла для ВПО, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, – 16,7 млн грн;

– виплату грошової компенсації на придбання житла сім’ям учасників бойових дій на території інших держав – 2 млн грн;

– фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту й утримання вулиць і доріг – 500 тис. грн.

Також у зв’язку з перерозподілом бюджетних призначень збільшені видатки на забезпечення безкоштовного проїзду в міському пасажирському транспорті на 60 млн грн, ремонт об’єктів теплозабезпечення – 40 млн грн, ремонт житлового фонду – 27,6 млн грн, зовнішнє освітлення міста – 20 млн грн. Крім того, 3 млн грн передбачено на облаштування захисних споруд у закладах освіти, і 49,3 млн грн буде спрямовано на підвищення рівня цивільного захисту населення.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 15:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обсяг субвенцій бюджету Харківської міської територіальної громади збільшився на 1,2 млрд. грн. – ці кошти підуть на відновлення об’єктів критичної інфраструктури, повідомили у мерії.".