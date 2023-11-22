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Харків допоможе відновити зруйновані відомчі будинки: які кошти залучать

Суспільство 15:19   22.11.2023
Вікторія Яковенко
Харків допоможе відновити зруйновані відомчі будинки: які кошти залучать Фото: Харківська міськрада

Під час сесії Харківської міськради депутати затвердили Програму відновлення пошкодженого відомчого житлового фонду на 2024-2028 роки.

За даними Харківської міськради, станом на 1 листопада внаслідок бойових дій у місті пошкоджені 29 об’єктів відомчого житлового фонду: 6 гуртожитків та 23 житлові будинки. Вони перебувають у віданні Міністерства освіти і науки України, АТ «Укрзалізниця», Міноборони України та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

«Реалізація програми передбачає виконання наступних заходів: технічне обстеження пошкоджених будівель, розробка проєктно-кошторисної документації та експертного звіту проєкту будівництва/експертної оцінки кошторисної документації, поточний та капітальний ремонти. Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів для відновлення пошкоджених об’єктів відомчого житлового фонду складає 70 млн грн», — зазначили у мерії.

Джерела фінансування програми – кошти державного та міського бюджетів, міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, репарації або інші стягнення з РФ та кошти власників пошкоджених та зруйнованих будинків.

«Для участі в програмі власникам відомчого житлового фонду або уповноваженим органам на управління об’єктами цього фонду необхідно звернутися до Департаменту житлово-комунального господарства», – повідомили у мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час сесії Харківської міськради депутати затвердили Програму відновлення пошкодженого відомчого житлового фонду на 2024-2028 роки.".