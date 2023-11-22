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Харьков поможет отстроить ведомственные дома: какие средства привлекут

Общество 15:19   22.11.2023
Виктория Яковенко
Харьков поможет отстроить ведомственные дома: какие средства привлекут Фото: Харьковский горсовет

Во время сессии Харьковского горсовета депутаты утвердили Программу восстановления поврежденного ведомственного жилищного фонда на 2024-2028 годы.

По данным Харьковского горсовета, по состоянию на 1 ноября в результате боевых действий в городе повреждены 29 объектов ведомственного жилищного фонда: 6 общежитий и 23 жилых дома. Они находятся в ведении Министерства образования и науки Украины, АО «Укрзалізниця», Минобороны Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

«Реализация программы предусматривает выполнение следующих мероприятий: техническое обследование поврежденных зданий, разработка проектно-сметной документации и экспертного отчета проекта строительства/экспертной оценки сметной документации, текущий и капитальный ремонты. Ориентировочный объем финансовых ресурсов для восстановления поврежденных объектов составляет 70 млн грн.», — отметили в мэрии.

Источники финансирования программы – средства государственного и городского бюджетов, международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов, репарации или другие взыскания с РФ и средства владельцев поврежденных и разрушенных зданий.

«Для участия в программе владельцам ведомственного жилищного фонда или уполномоченным органам управления объектами этого фонда необходимо обратиться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства», — сообщили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 15:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время сессии Харьковского горсовета депутаты утвердили Программу восстановления поврежденного ведомственного жилищного фонда на 2024-2028 годы.".