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Увеличили кредит для развития бизнеса, по которому Харьков возмещает проценты

Общество 13:41   22.11.2023
Оксана Якушко
Увеличили кредит для развития бизнеса, по которому Харьков возмещает проценты

Новый Порядок частичной компенсации из бюджета Харьковской городской территориальной громады процентных ставок по кредитам, которые предоставляют банки на реализацию проектов малого и среднего бизнеса, утвердили сегодня, 22 ноября, на сессии Харьковского горсовета.

Теперь частичной компенсации подлежат процентные ставки по кредитам в национальной валюте, привлеченным на срок до трех лет для реализации бизнес-проектов, объем которых не превышает 3 млн грн (ранее было 750 тыс. грн). Частичную компенсацию дают на уровне 50% от суммы процентов, уплаченных заемщиками за отчетный месяц по кредитному договору, заключенному с банком-партнером.

Кроме того, упростили пакет документов для получения предпринимателями частичной компенсации из городского бюджета.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 13:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый Порядок частичной компенсации из бюджета Харьковской городской территориальной громады процентных ставок по кредитам, которые предоставляют банки на реализацию проектов малого и среднего бизнеса, утвердили сегодня, 22 ноября, на сессии Харьковского горсовета.".