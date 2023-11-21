США помогли «Укрэнерго» подготовится к ракетным и хакерским атакам РФ — СNN

Предвидя очередную холодную зиму и отчаянно пытаясь сохранить свет включенным, украинский оператор энергосистемы «Укрэнерго» с помощью официальных лиц США тайно импортировал специально изготовленное оборудование, предназначенное для противостояния российским атакам. Об уникальном устройстве размером с коробку для пиццы – в эксклюзивном расследовании СNN.

Инженеры американского технологического гиганта Cisco потратили недели на создание и стресс-тестирование нового оборудования в лаборатории в Остине, штат Техас, а весной доставили прототип в Украину с помощью самолета ВВС США с гуманитарной помощью.

После того как украинский государственный сетевой оператор «Укрэнерго» незаметно подтвердил, что новое оборудование работает, несмотря на российские атаки на его системы GPS, Cisco отправила в Украину десятки аппаратных комплектов размером с коробку для пиццы стоимостью около 1 миллиона долларов, и их установили по всей стране. Об этом CNN сообщили руководители «Укрэнерго».

Новое оборудование, о котором ранее не сообщали, может стать спасательным кругом для электросети Украины, которая остается ключевой целью российских атак, поскольку война Кремля вступает во вторую полную зиму. Российские ракетные удары и удары беспилотников за последние два года уничтожили около 40% электроподстанций и сопутствующего оборудования, которым управляет «Укрэнерго» по всей стране.

По мнению американских экспертов, в результате кибератаки, о которой недавно стало известно общественности, хакеры, связанные с российской военной разведкой ГРУ, отключили электроэнергию в Украине в октябре 2022 года.

«Мы ожидаем, что атаки продолжатся, особенно этой зимой», — сказал Илья Витюк, руководитель отдела кибербезопасности украинской службы безопасности СБУ, о попытках российских хакерских атак на электростанции.

Однако проблема, которую Cisco помогала решить, вызвана еще и российскими радиоглушителями, которые мешают работе систем GPS, на которые «Укрэнерго» также рассчитывает, чтобы управлять потоками электроэнергии в Украине.

Пентагон, Белый Дом и американский бизнес

Скрытая операция, о которой рассказали CNN источники в Cisco, Украине и правительстве США, является последним примером того, как администрация Байдена опиралась на американские корпорации, чтобы те помогли защитить Украину, одновременно пытаясь удержать Вашингтон на расстоянии вытянутой руки от прямой конфронтации с РФ.

SpaceX обеспечила спутниковое покрытие, используемое украинскими военными. Microsoft помогла вывести огромные центры обработки данных украинского правительства из страны перед вторжением. Генеральный директор денверской аналитической компании Palantir похвастался, что программное обеспечение фирмы использовалось для «большинства целей» украинскими военными в Украине.

По словам источников, представители нескольких американских агентств сыграли негласную роль в доставке оборудования Cisco в Украину. Пентагон занимался полетами, Министерство энергетики помогало координировать поставку оборудования, а, по данным «Укрэнерго», в начале этого года Министерство торговли организовало важные встречи между горсткой американских технических руководителей и менеджеров «Укрэнерго», которые жаждали новых способов защитить свою сеть от атак России.

За ужином в фешенебельном стейк-хаусе недалеко от Стэнфордского университета в феврале руководители «Укрэнерго» поделились военными историями со своими контактами в Cisco, которая уже много лет ведет бизнес в Украине.

Операторы украинских сетей столкнулись с серьезной, но недостаточно освещенной проблемой, рассказали они своим собеседникам за ужином: постоянные помехи GPS, которые российские и украинские военные используют для создания помех управляемым ракетам, также нарушали видимость для операторов электросетей Украины, которые полагались на GPS-системы для передачи информации о потоке энергии из одного места в другое.

В тот вечер за столом сидел Джо Маршалл, опытный исследователь из Talos, подразделения киберразведки Cisco, который внимательно слушал, как украинцы объясняли свою проблему за стейками и напитками. Маршалл потратил годы на защиту электроэнергетических систем в Украине и других странах от саботажа, но ему никогда не приходилось сталкиваться с такой проблемой.

После ужина Маршалл вернулся в свой отель и ломал голову над возможным решением.

«Время имело значение», — сказал он. «Мы здесь обсуждали жизни людей».

Маршалл часами смотрел видео на YouTube, опубликованные экспертом по радиоэлектронной войне, а также получал советы от официальных лиц США и экспертов по промышленной кибербезопасности из Cisco и других организаций.

Будучи крупнейшим в мире производителем компьютерного сетевого оборудования, у Cisco были свободные ресурсы. Маршалл и его команда из более чем дюжины инженеров приступили к работе над созданием очень распространенного оборудования, называемого промышленным коммутатором Ethernet, чтобы оно соответствовало конкретным потребностям украинской электросети.

Cisco оценила стоимость строительных материалов и доставки коммутаторов в 1 миллион долларов, но компания заявила, что передала оборудование «Укрэнерго» бесплатно.

Тарас Васильев, курирующий энергоснабжение «Укрэнерго», сравнил изготовленные по индивидуальному заказу выключатели с «фонариком» для хирурга, который пытается оперировать в темноте.

Переключатель позволяет электрической подстанции, важнейшей задачей которой является преобразование электроэнергии из высокого напряжения в низкое, взаимодействовать с другими частями энергосистемы. Крайне важно, чтобы эти коммутаторы были оснащены собственными внутренними часами, которые могли бы рассчитывать точные измерения времени, обеспечивая элемент резервирования и давая операторам сети возможность видеть, даже когда системы GPS не работают.

В противном случае «вы слепы», — заявил Васильев в телефонном интервью из Киева.

Несколько его коллег погибли во время войны, рассказал Васильев CNN, поскольку российские военные нанесли удары по инфраструктуре «Укрэнерго». Но, оставив свет включенным и избегая следующего воздушного удара, он продолжает двигаться вперед.

«Просто делай свою работу, и делай ее очень хорошо», — говорит он себе.

Через несколько недель после ужина в Кремниевой долине Маршалл и его команда разработали прототип. Чтобы проверить, действительно ли это сработало, Cisco пришлось придумать, как доставить их в Украину.

Маршалл, бывший ИТ-подрядчик Пентагона из Алабамы, обратился к американскому чиновнику, чтобы найти рейс, который вылетал с военной базы на восточном побережье в апреле. Рейс отправился в Германию, а затем прибыл в Жешув (Польша), центр гуманитарной и военной поддержки, расположенный недалеко от украинской границы.

Оттуда прототипы погрузили на поезд, который отправился в Украину, где их незаметно доставили Васильеву и его команде инженеров «Укрэнерго».

Поскольку их офисы в Киеве частично разрушены обстрелами, Васильев рассказал, что его инженеры протестировали коммутатор в офисе на западе Украины.

Коммутаторы сработали, и Cisco увеличила производство. Американские чиновники, знакомые с проектом Cisco, неохотно обсуждали конкретные поставки, опасаясь, что Россия сможет помешать им. По данным Microsoft, та же самая кибердиверсионная группа ГРУ, которая отключила свет в Украине, ранее повредила компьютеры логистических компаний в Польше, которые обслуживали Украину.

Но в течение трех месяцев прошлой зимой Министерство энергетики «опознало, закупило и отправило» в Украину почти 20 тонн электрооборудования на грузовых самолетах ВВС США.

Годы российских атак на энергосистему Украины

За кулисами американские чиновники часто координируют поставку ключевых технологий в Украину. Министерство обороны США сейчас платит SpaceX за предоставление спутниковых услуг Starlink в Украине, сообщило ведомство, не раскрывая цену контракта.

Американские чиновники, которым поручено защищать электроэнергетический сектор США, также изучают цифровой саботаж российской энергосистемы в течение почти 10 лет – чтобы помочь Украине, а также убедиться, что американские энергетические компании знают, как защититься от методов взлома.

Когда зимой 2015 года ГРУ впервые использовало хакерские инструменты, чтобы отключить электроэнергию около 225 000 украинцев, Министерство внутренней безопасности направило команду в Украину, чтобы изучить криминалистическую экспертизу нападения. Еще одна разрушительная кибератака на Украину в 2016 году показала, что русские совершенствуют свои методы.

По данным американской компании по кибербезопасности Mandiant, которая отреагировала на взлом, 10 октября 2022 года ГРУ атаковало неназванный украинский электрообъект, «вызвав незапланированное отключение электроэнергии». В то же время российские военные нанесли воздушные удары по электроэнергетической инфраструктуре по всей Украине. Масштабы отключения электроэнергии в результате взлома были неясны. Украинские чиновники сказали, что сложно определить, являются причиной отключения воздушные удары или хакерские действия.

Но этот инцидент повысил вероятность того, что российское хакерское подразделение стало быстрее разрабатывать новые инструменты для подрыва власти в Украине, чему способствовали темпы и требования войны.

Кибератака, произошедшая в прошлом году на Украине, «демонстрирует эволюцию усовершенствованных и более быстрых [оперативных технологий] возможностей угроз, которые могут использовать в Северной Америке», — заявил NERC, североамериканский регулятор энергосистемы, в заявлении для CNN, имея в виду кибервозможности, нацеленные на промышленное оборудование.

По крайней мере, одна из элитных исследовательских лабораторий Министерства энергетики, которые ежегодно тратят миллионы долларов на ожидание новых угроз взлома энергосистемы США, внимательно изучают методы, которые ГРУ использовало во время взлома в Украине в октябре 2022 года.