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Из-за обстрелов россиян без света осталась часть села на Харьковщине

Общество 15:22   06.11.2023
Виктория Яковенко
Из-за обстрелов россиян без света осталась часть села на Харьковщине Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Купянском районе энергетики возобновляют электроснабжение после обстрелов.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго» в результате ночных обстрелов треть села Староверовка Шевченковской громады была обесточена. Без света осталось около 200 потребителей.

«Воздушные линии 0,4 кВ были повреждены в нескольких местах. Энергетики с утра выехали в Староверовку для проведения восстановительных работ. По состоянию на 14:00 большинство обесточенных потребителей запитаны. Остались точечные отключения, которые будут устранены до конца дня», — отметили энергетики.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 15:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе энергетики возобновляют электроснабжение после обстрелов.".