Из-за обстрелов россиян без света осталась часть села на Харьковщине

В Купянском районе энергетики возобновляют электроснабжение после обстрелов.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго» в результате ночных обстрелов треть села Староверовка Шевченковской громады была обесточена. Без света осталось около 200 потребителей.

«Воздушные линии 0,4 кВ были повреждены в нескольких местах. Энергетики с утра выехали в Староверовку для проведения восстановительных работ. По состоянию на 14:00 большинство обесточенных потребителей запитаны. Остались точечные отключения, которые будут устранены до конца дня», — отметили энергетики.