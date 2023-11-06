Из-за обстрелов россиян без света осталась часть села на Харьковщине
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В Купянском районе энергетики возобновляют электроснабжение после обстрелов.
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго» в результате ночных обстрелов треть села Староверовка Шевченковской громады была обесточена. Без света осталось около 200 потребителей.
«Воздушные линии 0,4 кВ были повреждены в нескольких местах. Энергетики с утра выехали в Староверовку для проведения восстановительных работ. По состоянию на 14:00 большинство обесточенных потребителей запитаны. Остались точечные отключения, которые будут устранены до конца дня», — отметили энергетики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: запитаны, Купянский, обстрелы, потребители, харьковщина, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 15:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе энергетики возобновляют электроснабжение после обстрелов.".