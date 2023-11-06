С отоплением на Харьковщине 95% домов – Синегубов
По состоянию на 6 ноября в Харьковской области отапливается 7184 домов – это 95% от запланированного количества.
В регионе работают 452 котельные, что составляет 84,6%, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Отапливается 834 объекта социальной сферы, среди которых 150 – медучреждения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, котельные, отопление, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 15:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 6 ноября в Харьковской области отапливается 7184 домов – это 95% от запланированного количества.".