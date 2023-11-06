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С отоплением на Харьковщине 95% домов – Синегубов

Общество 15:08   06.11.2023
Виктория Яковенко
С отоплением на Харьковщине 95% домов – Синегубов

По состоянию на 6 ноября в Харьковской области отапливается 7184 домов – это 95% от запланированного количества.

В регионе работают 452 котельные, что составляет 84,6%, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Отапливается 834 объекта социальной сферы, среди которых 150 – медучреждения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 15:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 6 ноября в Харьковской области отапливается 7184 домов – это 95% от запланированного количества.".