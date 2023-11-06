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З опаленням на Харківщині 95% будинків – Синєгубов

Суспільство 15:08   06.11.2023
Вікторія Яковенко
З опаленням на Харківщині 95% будинків – Синєгубов

Станом на 6 листопада в Харківській області опалюється 7184 будинків – це 95% від запланованої кількості.

В регіоні працюють 452 котельні, що складає 84,6%, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Опалюється 834 об’єктів соціальної сфери, серед яких 150 – медзаклади.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 15:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 6 листопада в Харківській області опалюється 7184 будинків – це 95% від запланованої кількості.".