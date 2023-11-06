З опаленням на Харківщині 95% будинків – Синєгубов
Станом на 6 листопада в Харківській області опалюється 7184 будинків – це 95% від запланованої кількості.
В регіоні працюють 452 котельні, що складає 84,6%, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Опалюється 834 об’єктів соціальної сфери, серед яких 150 – медзаклади.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дома, котельные, отопление, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 15:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 6 листопада в Харківській області опалюється 7184 будинків – це 95% від запланованої кількості.".