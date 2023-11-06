З опаленням на Харківщині 95% будинків – Синєгубов

Станом на 6 листопада в Харківській області опалюється 7184 будинків – це 95% від запланованої кількості.

В регіоні працюють 452 котельні, що складає 84,6%, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Опалюється 834 об’єктів соціальної сфери, серед яких 150 – медзаклади.

Читайте також: У місті на Харківщині відключили опалення