У місті на Харківщині відключили опалення
Опалення на весь день припинили в Первомайському. Пояснення місцевих “Тепломереж” поширив мер Микола Бакшеєв.
“У зв’язку з високою температурою зовнішнього повітря, та з метою недопущення нераціональної витрати енергоресурсів – з 8.00 до 18.00 буде тимчасово припинено теплопостачання міста”, – написав Бакшеєв.
Мер запевнив, що з 18:00 теплопостачання відновлять.
“У наступні дні підприємство буде працювати за аналогічною схемою. Нарахування за теплопостачання буде здійснюватись за фактично надану послугу відповідно до показань приладів обліку теплової енергії”, – зазначив мер Первомайського.
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Нинішнього року Первомайський став тим містом, де опалювальний сезон стартував чи не пізніше за всіх у Харківській області. Опалення тут запустили з 1 листопада. Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про рішення заощадити за рахунок теплої погоди. Але “здався” раніше – 23 жовтня в місті почали включати котельні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бакшеев, отопление, Первомайский, тепло;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 07:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опалення на весь день припинили в Первомайському. Пояснення місцевих “Тепломереж” поширив мер Микола Бакшеєв".