У місті на Харківщині відключили опалення

Опалення на весь день припинили в Первомайському. Пояснення місцевих “Тепломереж” поширив мер Микола Бакшеєв.

“У зв’язку з високою температурою зовнішнього повітря, та з метою недопущення нераціональної витрати енергоресурсів – з 8.00 до 18.00 буде тимчасово припинено теплопостачання міста”, – написав Бакшеєв.

Мер запевнив, що з 18:00 теплопостачання відновлять.

“У наступні дні підприємство буде працювати за аналогічною схемою. Нарахування за теплопостачання буде здійснюватись за фактично надану послугу відповідно до показань приладів обліку теплової енергії”, – зазначив мер Первомайського.

Нинішнього року Первомайський став тим містом, де опалювальний сезон стартував чи не пізніше за всіх у Харківській області. Опалення тут запустили з 1 листопада. Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про рішення заощадити за рахунок теплої погоди. Але “здався” раніше – 23 жовтня в місті почали включати котельні.