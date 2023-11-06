В городе на Харьковщине отключили отопление

Отопление на весь день приостановили в Первомайском. Объяснение местных «Теплосетей» распространил мэр Николай Бакшеев.

«В связи с высокой температурой наружного воздуха и с целью недопущения нерационального расхода энергоресурсов — с 8:00 до 18:00 будет временно прекращено теплоснабжение города», — написал Бакшеев.

Мэр заверил, что с 18:00 теплоснабжение возобновят.

«В последующие дни предприятие будет работать по аналогичной схеме. Начисление за теплоснабжение будет производиться за фактически предоставленную услугу в соответствии с показаниями приборов учета тепловой энергии», — отметил мэр Первомайского.

В нынешнем году Первомайский стал тем городом, где отопительный сезон стартовал едва ли не позже всех в Харьковской области. Отопление здесь запустили с 1 ноября. Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о решении сэкономить за счет теплой погоды. Но «сдался» раньше — 23 октября в городе начали включать котельные.