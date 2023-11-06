Live
  • Пн 06.11.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.17
  • EUR 38.73

В городе на Харьковщине отключили отопление

Общество 07:57   06.11.2023
Оксана Горун
В городе на Харьковщине отключили отопление

Отопление на весь день приостановили в Первомайском. Объяснение местных «Теплосетей» распространил мэр Николай Бакшеев.

«В связи с высокой температурой наружного воздуха и с целью недопущения нерационального расхода энергоресурсов — с 8:00 до 18:00 будет временно прекращено теплоснабжение города», — написал Бакшеев.

Мэр заверил, что с 18:00 теплоснабжение возобновят.

«В последующие дни предприятие будет работать по аналогичной схеме. Начисление за теплоснабжение будет производиться за фактически предоставленную услугу в соответствии с показаниями приборов учета тепловой энергии», — отметил мэр Первомайского.

Читайте также: Терехов сообщил, сколько харьковчан экономят на отоплении и как это делают

В нынешнем году Первомайский стал тем городом, где отопительный сезон стартовал едва ли не позже всех в Харьковской области. Отопление здесь запустили с 1 ноября. Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о решении сэкономить за счет теплой погоды. Но «сдался» раньше — 23 октября в городе начали включать котельные.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)
Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)
05.11.2023, 19:39
Главные новости Харькова 6 ноября: как прошли сутки — данные Генштаба и ГСЧС
Главные новости Харькова 6 ноября: как прошли сутки — данные Генштаба и ГСЧС
06.11.2023, 07:28
Какая погода ожидается в Харькове и области в понедельник. Прогноз на 6 ноября
Какая погода ожидается в Харькове и области в понедельник. Прогноз на 6 ноября
05.11.2023, 20:00
В Харькове «дымила» 12-этажка — спасатели выяснили причину
В Харькове «дымила» 12-этажка — спасатели выяснили причину
06.11.2023, 07:41
Сегодня 6 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 ноября: какой праздник и день в истории
06.11.2023, 06:00
В городе на Харьковщине отключили отопление
В городе на Харьковщине отключили отопление
06.11.2023, 07:57

Новости по теме:

11:42
Мэр Первомайского сообщил, когда в городе стартует отопительный сезон
09:40
В городе на Харьковщине резко подняли тарифы: жители возмущены
10:10
Масштабный пожар на свалке в Первомайском: задействовали технику из Лозовой
08:28
Город на Харьковщине без света и воды: энергетики сообщили, что случилось
01:38
«Шахеды» ударили по промышленным объектам Первомайской громады Харьковщины

Вы читали новость: «В городе на Харьковщине отключили отопление»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 07:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отопление на весь день приостановили в Первомайском. Объяснение местных «Теплосетей» распространил мэр Николай Бакшеев".