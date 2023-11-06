В городе на Харьковщине отключили отопление
Отопление на весь день приостановили в Первомайском. Объяснение местных «Теплосетей» распространил мэр Николай Бакшеев.
«В связи с высокой температурой наружного воздуха и с целью недопущения нерационального расхода энергоресурсов — с 8:00 до 18:00 будет временно прекращено теплоснабжение города», — написал Бакшеев.
Мэр заверил, что с 18:00 теплоснабжение возобновят.
«В последующие дни предприятие будет работать по аналогичной схеме. Начисление за теплоснабжение будет производиться за фактически предоставленную услугу в соответствии с показаниями приборов учета тепловой энергии», — отметил мэр Первомайского.
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В нынешнем году Первомайский стал тем городом, где отопительный сезон стартовал едва ли не позже всех в Харьковской области. Отопление здесь запустили с 1 ноября. Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о решении сэкономить за счет теплой погоды. Но «сдался» раньше — 23 октября в городе начали включать котельные.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бакшеев, отопление, Первомайский, тепло;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 07:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отопление на весь день приостановили в Первомайском. Объяснение местных «Теплосетей» распространил мэр Николай Бакшеев".