Терехов сообщил, сколько харьковчан экономят на отоплении и как это делают
Фото: Игорь Терехов
В Харькове на протяжении трех лет оборудовали 823 индивидуальных тепловых пункта в многоэтажках, 80 из которых — в этом году.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что почти 9 тысяч абонентов теперь имеют возможность экономить от 20% до 40% расходов на оплату «коммуналки». Ведь в домах, где установлен ИТП житель может самостоятельно регулировать подачу тепла.
«И сегодня для нас особенно важно продолжать реализовывать эту инициативу в рамках комплексной модернизации системы отопления Харькова. Ведь в условиях войны ИТП служат еще и дополнительной гарантией для обеспечения национальной энергетической безопасности», – добавил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 12:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на протяжении трех лет оборудовали 823 индивидуальных тепловых пункта в многоэтажках, 80 из которых — в этом году.".