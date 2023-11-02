Терехов сообщил, сколько харьковчан экономят на отоплении и как это делают

В Харькове на протяжении трех лет оборудовали 823 индивидуальных тепловых пункта в многоэтажках, 80 из которых — в этом году.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что почти 9 тысяч абонентов теперь имеют возможность экономить от 20% до 40% расходов на оплату «коммуналки». Ведь в домах, где установлен ИТП житель может самостоятельно регулировать подачу тепла.

«И сегодня для нас особенно важно продолжать реализовывать эту инициативу в рамках комплексной модернизации системы отопления Харькова. Ведь в условиях войны ИТП служат еще и дополнительной гарантией для обеспечения национальной энергетической безопасности», – добавил Терехов.