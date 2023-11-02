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Терехов сообщил, сколько харьковчан экономят на отоплении и как это делают

Общество 12:02   02.11.2023
Виктория Яковенко
Терехов сообщил, сколько харьковчан экономят на отоплении и как это делают Фото: Игорь Терехов

В Харькове на протяжении трех лет оборудовали 823 индивидуальных тепловых пункта в многоэтажках, 80 из которых — в этом году.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что почти 9 тысяч абонентов теперь имеют возможность экономить от 20% до 40% расходов на оплату «коммуналки». Ведь в домах, где установлен ИТП житель может самостоятельно регулировать подачу тепла.

«И сегодня для нас особенно важно продолжать реализовывать эту инициативу в рамках комплексной модернизации системы отопления Харькова. Ведь в условиях войны ИТП служат еще и дополнительной гарантией для обеспечения национальной энергетической безопасности», – добавил Терехов.

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Фото: Игорь Терехов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 12:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на протяжении трех лет оборудовали 823 индивидуальных тепловых пункта в многоэтажках, 80 из которых — в этом году.".