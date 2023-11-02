Терехов повідомив, скільки харків’ян економлять на опаленні та як це роблять
Фото: Ігор Терехов
У Харкові впродовж трьох років обладнали 823 індивідуальних теплових пунктів в багатоповерхівках, 80 з яких — цьогоріч.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що загалом майже 9 тисяч абонентів тепер мають можливість економити від 20% до 40% витрат на оплату “комуналки”. Адже у будинках, де встановлений ІТП житель може самостійно регулювати подачу тепла.
“І сьогодні для нас особливо важливо продовжувати реалізовувати цю ініціативу в рамках комплексної модернізації системи опалення Харкова. Адже в умовах війни ІТП слугують ще й додатковою гарантією для забезпечення національної енергетичної безпеки”, – додав Терехов.
Читайте також: Харків практично на 100% із теплом – Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ИТП, коммуналка, оплата, отопление, терехов, Харків, харьковчане;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов повідомив, скільки харків’ян економлять на опаленні та як це роблять»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 12:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові впродовж трьох років обладнали 823 індивідуальних теплових пунктів в багатоповерхівках, 80 з яких — цьогоріч.".