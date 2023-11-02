Терехов повідомив, скільки харків’ян економлять на опаленні та як це роблять

У Харкові впродовж трьох років обладнали 823 індивідуальних теплових пунктів в багатоповерхівках, 80 з яких — цьогоріч.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що загалом майже 9 тисяч абонентів тепер мають можливість економити від 20% до 40% витрат на оплату “комуналки”. Адже у будинках, де встановлений ІТП житель може самостійно регулювати подачу тепла.

“І сьогодні для нас особливо важливо продовжувати реалізовувати цю ініціативу в рамках комплексної модернізації системи опалення Харкова. Адже в умовах війни ІТП слугують ще й додатковою гарантією для забезпечення національної енергетичної безпеки”, – додав Терехов.