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Терехов повідомив, скільки харків’ян економлять на опаленні та як це роблять

Суспільство 12:02   02.11.2023
Вікторія Яковенко
Терехов повідомив, скільки харків’ян економлять на опаленні та як це роблять Фото: Ігор Терехов

У Харкові впродовж трьох років обладнали 823 індивідуальних теплових пунктів в багатоповерхівках, 80 з яких — цьогоріч.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що загалом майже 9 тисяч абонентів тепер мають можливість економити від 20% до 40% витрат на оплату “комуналки”. Адже у будинках, де встановлений ІТП житель може самостійно регулювати подачу тепла.

“І сьогодні для нас особливо важливо продовжувати реалізовувати цю ініціативу в рамках комплексної модернізації системи опалення Харкова. Адже в умовах війни ІТП слугують ще й додатковою гарантією для забезпечення національної енергетичної безпеки”, – додав Терехов.

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Фото: Ігор Терехов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 12:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові впродовж трьох років обладнали 823 індивідуальних теплових пунктів в багатоповерхівках, 80 з яких — цьогоріч.".