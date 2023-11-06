Через обстріли росіян без світла залишилася частина села на Харківщині

У Куп’янському районі енергетики відновлюють електропостачання після обстрілів.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго» внаслідок нічних обстрілів третина села Старовірівка Шевченківської громади була знеструмлена. Без світла залишилося близько 200 споживачів.

«Повітряні лінії 0,4 кВ були пошкоджені у декількох місцях. Енергетики зранку виїхали у Старовірівку для проведення відновлювальних робіт. Станом на 14:00 більшість знеструмлених споживачів заживлено. Залишилися точкові відключення, які будуть усунені до кінця дня», – зазначили енергетики.