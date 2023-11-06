Через обстріли росіян без світла залишилася частина села на Харківщині
Фото: АТ “Харківобленерго”
У Куп’янському районі енергетики відновлюють електропостачання після обстрілів.
Як повідомили в АТ «Харківобленерго» внаслідок нічних обстрілів третина села Старовірівка Шевченківської громади була знеструмлена. Без світла залишилося близько 200 споживачів.
«Повітряні лінії 0,4 кВ були пошкоджені у декількох місцях. Енергетики зранку виїхали у Старовірівку для проведення відновлювальних робіт. Станом на 14:00 більшість знеструмлених споживачів заживлено. Залишилися точкові відключення, які будуть усунені до кінця дня», – зазначили енергетики.
Читайте також: З опаленням на Харківщині 95% будинків – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: запитаны, Купянский, обстріли, потребители, харківщина, Энергетики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Через обстріли росіян без світла залишилася частина села на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 15:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі енергетики відновлюють електропостачання після обстрілів.".