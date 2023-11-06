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Через обстріли росіян без світла залишилася частина села на Харківщині

Суспільство 15:22   06.11.2023
Вікторія Яковенко
Через обстріли росіян без світла залишилася частина села на Харківщині Фото: АТ “Харківобленерго”

У Куп’янському районі енергетики відновлюють електропостачання після обстрілів.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго» внаслідок нічних обстрілів третина села Старовірівка Шевченківської громади була знеструмлена. Без світла залишилося близько 200 споживачів.

«Повітряні лінії 0,4 кВ були пошкоджені у декількох місцях. Енергетики зранку виїхали у Старовірівку для проведення відновлювальних робіт. Станом на 14:00 більшість знеструмлених споживачів заживлено. Залишилися точкові відключення, які будуть усунені до кінця дня», – зазначили енергетики.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 15:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі енергетики відновлюють електропостачання після обстрілів.".