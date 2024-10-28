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«Противник став наполегливіше тиснути біля Глибокого» – Ахіллес про Харківщину

Суспільство 14:28   28.10.2024
Вікторія Яковенко
«Противник став наполегливіше тиснути біля Глибокого» – Ахіллес про Харківщину скриншот

Українські захисники стримують атаки ворога та намагаються вибити противника із зайнятих позицій на півночі Харківщині. На Куп’янському напрямку – ситуація складніша, повідомив в етері «Еспресо» командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

«Противник став більш наполегливо тиснути поблизу Глибокого. Вони продовжують ще те завдання, яке було визначене у травні – максимальне занурення у Харківську область, з подальшим виходом на адміністративні межі Харкова. Жодна позиція СОУ втрачена не була. Бригади, які тут знаходяться, вони ефективно не тільки тримають оборону, а й проводять заходи щодо відбиття противника з займаних ними позицій», – зазначив Федоренко.

Зовсім інша ситуація біля Кругляківки Куп’янського району, продовжив Федоренко.

«Там завдання ворога – закріпитися на лівобережному плацдармі річки Оскіл, з подальшим розширенням, окупація Куп’янська-Вузлового і форсування річки Оскіл. Штурмує ворог з застосуванням легкоброньованої, броньованої техніки. Цю всю техніку, переважно, СОУ знищують. На мою думку, у короткостроковій перспективі ворогу не вдасться окупувати лівобережний плацдарм на Куп’янщині», – додав командир.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 14:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники стримують атаки ворога та намагаються вибити противника із зайнятих позицій на півночі Харківщині. На Куп’янському напрямку – ситуація складніша.".