«Противник став наполегливіше тиснути біля Глибокого» – Ахіллес про Харківщину
Українські захисники стримують атаки ворога та намагаються вибити противника із зайнятих позицій на півночі Харківщині. На Куп’янському напрямку – ситуація складніша, повідомив в етері «Еспресо» командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.
«Противник став більш наполегливо тиснути поблизу Глибокого. Вони продовжують ще те завдання, яке було визначене у травні – максимальне занурення у Харківську область, з подальшим виходом на адміністративні межі Харкова. Жодна позиція СОУ втрачена не була. Бригади, які тут знаходяться, вони ефективно не тільки тримають оборону, а й проводять заходи щодо відбиття противника з займаних ними позицій», – зазначив Федоренко.
Зовсім інша ситуація біля Кругляківки Куп’янського району, продовжив Федоренко.
«Там завдання ворога – закріпитися на лівобережному плацдармі річки Оскіл, з подальшим розширенням, окупація Куп’янська-Вузлового і форсування річки Оскіл. Штурмує ворог з застосуванням легкоброньованої, броньованої техніки. Цю всю техніку, переважно, СОУ знищують. На мою думку, у короткостроковій перспективі ворогу не вдасться окупувати лівобережний плацдарм на Куп’янщині», – додав командир.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, ахиллес, ворог, Кругляковка, Купянский, район, север, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 14:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники стримують атаки ворога та намагаються вибити противника із зайнятих позицій на півночі Харківщині. На Куп’янському напрямку – ситуація складніша.".