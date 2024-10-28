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«Противник стал настойчивее давить возле Глубокого» – Ахиллес о Харьковщине

Общество 14:28   28.10.2024
Виктория Яковенко
«Противник стал настойчивее давить возле Глубокого» – Ахиллес о Харьковщине скриншот

Украинские защитники сдерживают атаки врага и пытаются выбить противника с занятых позиций на севере Харьковщине. На Купянском направлении ситуация сложнее, сообщил в эфире «Эспрессо» командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

«Противник стал более настойчиво давить вблизи Глубокого. Они продолжают еще ту задачу, которая была определена в мае – максимальное погружение в Харьковскую область с последующим выходом на административные границы Харькова. Ни одна позиция СОУ утрачена не была. Находящиеся здесь бригады эффективно не только держат оборону, но и выбивают противника с занимаемых ими позиций», — отметил Федоренко.

Совершенно иная ситуация возле Кругляковки Купянского района, продолжил Федоренко.

«Там задача врага – закрепиться на левобережном плацдарме реки Оскол, с последующим расширением, оккупация Купянска-Узлового и форсирование реки Оскол. Штурмует враг с применением легкобронированной, бронированной техники. Эту всю технику, преимущественно, СОУ уничтожают. На мой взгляд, в краткосрочной перспективе врагу не удастся оккупировать левобережный плацдарм на Купянщине», — добавил командир.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 14:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники сдерживают атаки врага и пытаются выбить противника с занятых позиций на севере Харьковщине. На Купянском направлении ситуация сложнее.".