«Противник стал настойчивее давить возле Глубокого» – Ахиллес о Харьковщине
Украинские защитники сдерживают атаки врага и пытаются выбить противника с занятых позиций на севере Харьковщине. На Купянском направлении ситуация сложнее, сообщил в эфире «Эспрессо» командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.
«Противник стал более настойчиво давить вблизи Глубокого. Они продолжают еще ту задачу, которая была определена в мае – максимальное погружение в Харьковскую область с последующим выходом на административные границы Харькова. Ни одна позиция СОУ утрачена не была. Находящиеся здесь бригады эффективно не только держат оборону, но и выбивают противника с занимаемых ими позиций», — отметил Федоренко.
Совершенно иная ситуация возле Кругляковки Купянского района, продолжил Федоренко.
«Там задача врага – закрепиться на левобережном плацдарме реки Оскол, с последующим расширением, оккупация Купянска-Узлового и форсирование реки Оскол. Штурмует враг с применением легкобронированной, бронированной техники. Эту всю технику, преимущественно, СОУ уничтожают. На мой взгляд, в краткосрочной перспективе врагу не удастся оккупировать левобережный плацдарм на Купянщине», — добавил командир.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ахиллес, ворог, враг, Кругляковка, Купянский, район, север, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 14:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники сдерживают атаки врага и пытаются выбить противника с занятых позиций на севере Харьковщине. На Купянском направлении ситуация сложнее.".