«Противник стал настойчивее давить возле Глубокого» – Ахиллес о Харьковщине

Украинские защитники сдерживают атаки врага и пытаются выбить противника с занятых позиций на севере Харьковщине. На Купянском направлении ситуация сложнее, сообщил в эфире «Эспрессо» командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

«Противник стал более настойчиво давить вблизи Глубокого. Они продолжают еще ту задачу, которая была определена в мае – максимальное погружение в Харьковскую область с последующим выходом на административные границы Харькова. Ни одна позиция СОУ утрачена не была. Находящиеся здесь бригады эффективно не только держат оборону, но и выбивают противника с занимаемых ими позиций», — отметил Федоренко.

Совершенно иная ситуация возле Кругляковки Купянского района, продолжил Федоренко.

«Там задача врага – закрепиться на левобережном плацдарме реки Оскол, с последующим расширением, оккупация Купянска-Узлового и форсирование реки Оскол. Штурмует враг с применением легкобронированной, бронированной техники. Эту всю технику, преимущественно, СОУ уничтожают. На мой взгляд, в краткосрочной перспективе врагу не удастся оккупировать левобережный плацдарм на Купянщине», — добавил командир.